Neujahrsgala 2017 im Theater im Park

Bad Oeynhausen. Mehrmals war Claudia Hirschfeld schon erfolgreich im Theater im Park zu Gast, hat dabei mit Weltstars wie René Kollo oder Eva Lind konzertiert. Bei der Neujahrsgala am 13. Januar 2017 führt der Publikumsliebling um 19.30 Uhr nicht nur durch das abwechslungsreiche Programm und spielt einige Solos auf ihrer Wersi Show-Orgel, sondern begleitet natürlich auch wieder ihre hochkarätigen Kollegen.

Zum Beispiel die German Tenors. Sie bestehen aus Johannes Groß und Luis del Rio, zählen zu den renommiertesten Tenorformationen der Welt und werden sicher wieder mit ihren Stimmen, aber auch mit ihrem Humor begeistern. Stargast der Neujahrsgala ist Walter Scholz, der seit mehr als 50 Jahren mit seiner goldenen Trompete die Liebhaber der volkstümlichen und klassischen Musik gleichermaßen begeistert. Weltweit hat Walter Scholz über 15 Millionen Tonträger verkauft. Seine „Sehnsuchtsmelodie“ wurde mehrfach vergoldet und sogar dreimal mit Platin veredelt. Natürlich wird sein Welthit bei der Neujahrsgala genauso wenig fehlen wie „Il Silenzio“ und andere große Trompeten-Hits.

Tickets für die Gala am 13. Januar 2017 um 19.30 Uhr gibt es ab 23,00 Euro in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie online auf www.badoeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, Tel. 0 57 31 / 13 13 80.