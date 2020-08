Neuigkeiten zum AStA Sommerfestival

Paderborn. Aufgrund rechtlicher Änderungen und einer fast kompletten Übernahme des Line-ups von 2020 für das Sommerfestival 2021 behalten die bereits gekauften Tickets für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Wer sein Ticket trotzdem umtauschen lassen will, kann dies am 24. August auf der Audimax-Wiese der Uni Paderborn tun. Ticketinhaber*innen müssen sich vorher nur per Buchungstool anmelden und dann zum angegebenen Zeitpunkt vorbeikommen.

Ebenso freuen wir uns mit Trettmann den Headliner für das kommende Jahr bereits jetzt schon verkünden zu können! Der Termin für das nächste AStA Sommerfestival ist der 10. Juni 2021.

Für ausführlichere Informationen finden Sie das volle Statement auf unserer Website:

https://asta.uni-paderborn.de/2020/08/das-neueste-zum-asta-sommerfestival-ticketumtausch-und-line-up-fuer-2021/