Neues Zuhause für Paderborner Stadttauben

Paderborn. Seit 2017 setzt sich die ehrenamtliche „Initiative Paderborner Stadttauben“ für eine tierschutzgerechte Regulierung der Stadttaubenpopulation in Paderborn ein. Mit Unterstützung der Stadt Paderborn hat sie am Innenstadtring nun ein Taubenhaus eingerichtet, das den Tauben ein neues Zuhause außerhalb des Stadtzentrums bietet. 70 bis 80 Tauben sollen in dem umgebauten Bauwagen zukünftig einen Platz finden.

Im Innenstadtbereich leben die Tauben nicht nur unter schlechten Bedingungen, durch den Taubenkot kommt es auf Bänken, Handläufen, Plätzen, an historischen Bauten oder Geschäfts- und Wohnhäusern auch immer wieder zu Verunreinigungen, die nur mit steigendem Kostenaufwand beseitigt werden können. Ziel der Initiative ist es daher, die Tauben in der Innenstadt zu reduzieren, indem den Tieren mit dem Taubenhaus ein artgerechter Lebensraum geboten wird.

Unterstützt wird das sogenannte Stadttaubenmanagement durch die Stadt Paderborn, die neben einem Bauwagen aus dem Bestand des Grünflächenamtes auch die Grundausstattung für die Betreuung der Tauben bereitstellte.

„Das Taubenhaus ist eine tolle Möglichkeit, den Tauben einen Platz außerhalb der Innenstadt zu schaffen. Mein Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich für dieses Projekt eingesetzt haben“, sagte Bürgermeister Michael Dreier, der das fertig eingerichtete Taubenhaus kürzlich gemeinsam mit der „Initiative Paderborner Stadttauben“ besichtigte. Mitglieder der Initiative wollen sich in Zukunft um die Betreuung der Tauben kümmern.

Bevor der Betrieb des Taubenhauses aufgenommen werden kann, werden jedoch dringend weitere helfende Hände benötigt. Angesprochen sind Menschen jeden Alters, insbesondere auch Rentnerinnen und Rentner. Zu den Aufgaben zählen neben dem Austausch gelegter Eier gegen Attrappen unter anderem das Füttern der Tauben sowie die Reinigung des Taubenhauses. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Interessierte können sich beim Marktplatz für ehrenamtliches Engagement per Mail an infoehrenamt-pbde melden. Weitere Informationen zum Thema sind auf der Webseite der Initiative (padertauben.jimdofree.com) zu finden.