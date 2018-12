Neues Wandermagazin 2019 für Büren

Büren. Die jahrtausendealte Erkenntnis aus China – das der Weg das Ziel ist – ist aktueller denn je. Wer sich je gefragt hat, was der Philosoph wohl gemeint haben könnte, findet in dem neuen Wandermagazin die Antwort. Die Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V., der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) und die Stadt Büren haben für 2019 ein Programm zusammengestellt, das Wege in einem wunderbaren Licht zeigt.

Wege in und durch die Natur, Wege zu einem verbesserten Wohlbefinden, Wege zu einem intensiveren Bewusstsein, Wege zu einem konstruktiven Miteinander – kurz: Wanderwege in Büren. „Bedingt durch die geographische Lage, können wir eine ansehnliche Vielfalt an Strecken vorweisen. Wer die Ebene mag läuft am Fluss entlang, wer Aussichten genießen will, nimmt die Höhenwege“, so Bürgermeister Burkhard Schwuchow, selbst begeisterter Sportler und Wanderer.

Ein Schwerpunkt beim Wandern gebührt im kommenden Jahr der Familie. Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer können mehr familienfreundliche Termine angeboten werden als zuvor. Eine Tatsache, die auch in dem neuen Lay-Out des Wandermagazins Ausdruck findet. Nach wie vor gibt es viele sportliche, gesellige, frühe, späte und besondere Themen-Wanderungen. Mit 96 Wanderterminen in 2019 macht Büren aufmerksam auf die Schönheit der Natur und die Freude an einer guten Gesundheit.

Ein weiterer Dank geht an die Unterstützer und Sponsoren, ohne die das Wandermagazin und auch viele der Wanderveranstaltungen nicht möglich wäre. Treuer Hauptsponsor ist seit vielen Jahren die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, deren Vertreter Bernhard Funke und Benedikt Stiewe auch gerne die Wanderschuhe schnüren.

Interessierte Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen. Das Wandermagazin ist erhältlich im Stadtmarketing und im Bürgerbüro der Stadt Büren, in den Filialen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, im Marktkauf Büren sowie bei allen teilnehmenden Auslagestellen. Ausführliche Informationen und das Wandermagazin als PDF sind zu finden unter www.wandern-in-bueren.de und www.sgv-bueren.de.