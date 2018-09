Neues und prall gefülltes Programmheft

Lemgo. Farbenfroh, mit großen Fotos und knackigen Texten kommt das neue Programmheft des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake daher. Auch im bevorstehenden Herbst und Winter bietet das Haus wieder jede Menge spannende Veranstaltungen für Klein und Groß an. Erhältlich ist das kompakte Heft ab sofort direkt im Museum, an vielen öffentlichen Einrichtungen oder man bestellt es sich ganz bequem nach Hause unter info@museum-schloss-brake.de oder telefonisch unter 05261/94500.

Bis Sonntag, 4. November, kann man noch die Sonderausstellung „#pARTicipate- Mach Dich zum Kunstwerk“, bestaunen. Jeweils sonntags um 15 Uhr bietet das Museum eine interaktive Erlebnisführung an. Freuen kann man sich auf 19 Topwerke der Kunstgeschichte und darauf, ein Teil von ihnen zu werden. „Denn Mitmachen und Fotografieren sind hier explizit erlaubt“, sagt die Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes.

Ganz besonders kreativ geht es am Samstag, 22. September , um 19 Uhr im Museum zu. Amateure und Profis aus OWL haben in Kooperation mit dem Theaterlabor Bielefeld eine ganz besondere Performance für die Sonderausstellung entwickelt. Hierbei ergeben einzelne Kurzszenen aus Tanz, Theater und Gesang eine spannende Collage.

Auch für die lieben Kleinen bietet das Museum im Rahmen der Sonderausstellung „pARTicipate“ ein aufregendes Angebot an. So findet am Dienstag, 25. September, um 15.30 Uhr unter dem Motto „Von wilden Schafen und hungrigen Piraten“ eine Kinderbuchlesung des Kinderbuchautoren und Cartoonisten André Sedlaczek statt. Hierbei dürfen die Kids die Geschichten mit Geräuschen bereichern und auch mal rauhe Piratenlieder singen.

„Frieden hören“ unter diesem Motto steht das diesjährige Musikfestival „mixTour“. In diesem Rahmen bietet das Museum am Freitag, 28. September , um 19 Uhr unter dem Leitsatz „Kriegsangst und Friedensmut im 30-jährigen Krieg“ eine Verschmelzung von Lesung und Musik an. Helene Grass, Tochter des Schriftstellers Günter Grass, liest Passagen aus dem bekannten Werk „Das Treffen in Telgte“ vor. Grass lässt in seinem Werk bedeutende Dichter, Schriftsteller, Musiker und Verleger darüber debattieren, wie man den Krieg beenden kann. Begleitet wird Helene Grass von Solisten und einem Instrumentalensemble, unter der Leitung von Friedemann Engelbert.

Musikalisch geht es auch am Sonntag, 7. Oktober, um 11.30 Uhr im Museum zu. Das Konzert „Molto Fagottissimo“ ist dabei einzig und allein dem Fagott gewidmet. Ein Instrument, das man eher selten solo sieht und hört, geschweige denn im halben Dutzend. Die Fagottistinnen und Fagottisten des Symphonischen Orchesters des Landestheaters Detmold und der Bielefelder Philharmoniker präsentieren Fagott-Werke für drei bis sechs Spieler quer durch die Jahrhunderte.

Völlig neu konzipiert ist die Veranstaltung „Hauptsache schön“ am Samstag, 20. Oktober, von 13 bis 16 Uhr. Hierbei dreht sich alles um Schönheitsideale von damals und heute. In einer Führung durch die Dauerausstellung werden 500 Jahre alte und nicht immer ganz ungefährliche Schminktipps für Damen und Herren verraten. Im sich anschließenden Workshop können die Besucher unter Anleitung der Pharmazie-Studentin Pia Hilker einfache, aber sehr wohltuende Naturkosmetik herstellen.

Und sonst? Aufgrund der großen Nachfrage hat es auch das beliebte „Saufzeitalter“ wieder ins Programm geschafft. Schon vor 400 Jahren ließ man es gern so richtig „krachen“. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung erfährt man am Freitag, 26. Oktober, ab 18 Uhr, wie man damals tafelte, tanzte und feierte. Freuen kann man sich außerdem auf eine Bierverkostung und lustige Trinkspiele.

Wer sich gern mal in ein pompöses Renaissance-Kostüm hüllen möchte, hat am Sonntag, 11. November, von 14 bis 17 Uhr wieder beim „Fototermin im Schloss “ die Möglichkeit dazu. Und diejenigen, die Lust haben, Kunst zu günstigen Preisen zu kaufen, sind bei der Jahresgaben-Ausstellung der Lippischen Gesellschaft für Kunst genau richtig, und zwar am Freitag, 16. November, ab 18 Uhr.

Natürlich darf im Programm auch eine neue Ausgabe der beliebten Reihe „Museum goes Kabarett“ nicht fehlen. Am Sonntag, 25. November , wundert sich Kai Magnus Sting ab 17.30 Uhr, warum bloß immer etwas ist – mit der Familie, mit den Nachbarn, im Büro. Und dann auch noch morgens, mittags, abends. Mit von der Partie ist das „Acoustic Guitar Night Trio“.

Ist das Kunst oder kann das weg? Die Frage stellt sich am Mittwoch, 28. November. Von 15 bis 18 Uhr geben Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker im Rahmen der Veranstaltung „Kunst oder Krimskrams“ wichtige Hinweise zu mitgebrachten Gemälden, Zeichnungen, Grafiken und kunsthandwerklichen Gegenständen.

Passend zum Jahresende dürfen sich die Besucher noch auf eine ganz besondere Weihnachtsausstellung freuen. Am Sonntag, 9. Dezember, eröffnet das Museum um 11.30 Uhr die neue Sonderausstellung „Weyhnacht-Bergmänner, Lichterengel und Kinderspielzeug aus dem Erzgebirge“. Zu bestaunen ist eine spannende Auswahl aus Privatbesitz.

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort an der Museumskasse (dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr).