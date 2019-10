Neues Speisenangebot in der Dr. Becker Brunnen-Klinik

Seit Anfang Oktober arbeitet die Dr. Becker Brunnen-Klinik mit dem Bio-Caterer „Rebional“ zusammen. Nun kommt mehr Frische auf die Patiententeller – durch regionale Lebensmittel in Bio-Qualität.

Horn-Bad Meinberg.Wer zur psychosomatischen Reha in die Dr. Becker Brunnen-Klinik nach Horn-Bad Meinberg kommt, will wieder auf die Beine kommen. Neben erstklassiger medizinischer Versorgung und wirksamen Therapien spielt auch die richtige Ernährung eine wichtige Rolle im Gesundungsprozess.

„Eine gesunde und ausgewogene Kost beeinflusst die Genesung gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen liefern frische, qualitativ hochwertige Lebensmittel dem Körper die Nährstoffe, die er benötigt, um sich von einer Erkrankung zu erholen“, erklärt Katharina von Gadow, Projektmanagerin Unternehmenskonzept Ernährung der Dr. Becker Klinikgruppe. „Zum anderen fördert auch leckeres Essen die Genesung, da es das Wohlbefinden unterstützt“, ergänzt Stephanie Witzke, Verwaltungsdirektorin der Dr. Becker Brunnen-Klinik. Um ihren Patienten/innen das bestmögliche Geschmacks- und Versorgungsangebot bieten zu können, hat die Dr. Becker Brunnen-Klinik ihre gesamte Speisenversorgung umgestellt. Seit Oktober arbeitet die Klinik mit dem Bio-Caterer „Rebional“ zusammen.

Regionale Frische für mehr Lebensqualität

Gekocht wird in der ostwestfälischen Einrichtung täglich in der hauseigenen Klinikküche. Seit der Umstellung auf „Rebional“ kommt dabei noch mehr Frische auf die Patiententeller. Denn die neuen Speisepläne richten sich nach dem Saisonkalender und beinhalten die zur entsprechenden Jahreszeit typischen heimischen Gemüse- und Obstsorten – überwiegend in Bio-Qualität.

„Im Vergleich zu einer konventionellen Küche können wir nun mehr Qualität in der Speisenversorgung garantieren und liegen damit weit über dem gängigen Standard von Krankenhausessen“, sagt von Gadow. „Mit dem neuen Angebot gelingt es uns, den Aufenthalt unserer Patienten ganzheitlich zu verbessern. Und auch unsere Mitarbeiter profitieren, denn viele von ihnen essen täglich in der hauseigenen Kantine.“

Erlerntes auch im Alltag umsetzen

Auch in den Lehrküchen weht durch die neue Speisenversorgung ein frischer Wind. „Um Reha-Erfolge langfristig zu festigen, ist es wichtig, dass unsere Patienten das bei uns Erlernte auch in ihrem Alltag umsetzen. Und die Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle“, so Witzke. Deshalb seien die Gerichte in den Lehrküchen, die die Patienten/innen wöchentlich im Rahmen ihrer Ernährungsberatung zubereiteten, an das neue saisonale Konzept angepasst worden.

Ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit

Neben der Umstellung auf Bio-Qualität beinhaltet die neue Speisenversorgung auch die Belieferung durch regionale Lieferanten. Gemüse, Obst, Backwaren und Milchprodukte werden künftig von örtlichen Anbietern bezogen, unter anderem von der Metzgerei Lammersen aus Steinheim und dem Kiebietzhof in Gütersloh. Lange Transportwege entfallen, was der Umwelt zugutekommt. „Somit können wir unseren Patienten nun die beste Versorgung bieten, entlasten dabei auch noch die Umwelt und können das produzierenden Gewerbe in der Region stärken“, freut sich Witzke.

Dr. Becker Brunnen-Klinik

Die Dr. Becker Brunnen-Klinik ist auf psychotherapeutische und psychosomatische Rehabilitation. Über 1.950 Patienten/innen werden jährlich in der nordrhein-westfälischen Klinik auf höchstem medizinischem Niveau versorgt. Behandlungsschwerpunkte sind insbesondere Depressionen, Angsterkrankungen, psychosomatische Beschwerden und Krankheitsbewältigung bei körperlichen Erkrankungen wie z.B. Tinnitus sowie die Behandlung älterer Menschen (Gerontopsychosomatik). Die Brunnen-Klinik in Horn-Bad Meinberg beschäftigt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Dr. Becker Brunnen Klinik bietet Rehabilitationsleistungen für Patienten/innen aller Kassen und Rentenversicherer sowie für Privatpatienten/innen, Beihilfeempfänger/innen und Selbstzahler/innen an. Weitere Informationen zur Dr. Becker Brunnen-Klinik finden Sie auf der Website www.dbkg.de/brunnen-klinik.