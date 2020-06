Neues Messekonzept überzeugt und setzt Maßstäbe

Die Detmolder Wortmann Gruppe trotzt der Corona-Krise und ruft ein innovatives Messeformat mit großem Zukunftspotential ins Leben.

Detmold. Um die Kunden während der Corona-Krise bestmöglich zu unterstützen und ihnen weiterhin optimalen Service zu bieten, wurde am 17. und 18. Juni 2020 die erste digitale Messe der Marken Tamaris, Marco Tozzi, s.Oliver shoes, Caprice und Jana durchgeführt.

Der Erfolg des Projektes, für das in kürzester Zeit professionelle Kollektionsvideos entwickelt und eine digitale Plattform aufgebaut wurden, ließ sich bereits im Vorfeld durch mehr als 150 Terminanfragen erkennen. Deutlich übertroffen wurden die Erwartungen bereits während des ersten Veranstaltungstages, der von über 2.000 Besuchern aus 46 Ländern angenommen wurde.

Der Austausch im Rahmen von Livestreams und Chats in virtuellen Showrooms war dabei sehr vielfältig: In einem Mix aus Interaktion und Präsentation wurden nicht nur die Saisonthemen Frühjahr/Sommer 2021 sowie ergänzende Entwicklungen der Saison Herbst/Winter 2020 vorgestellt, sondern auch intensive Gespräche zur aktuellen Situation geführt und daraus gemeinsame Maßnahmen abgeleitet.

In einem ersten Fazit blickt Jens Beining, CEO der Wortmann Gruppe, sehr zufrieden auf die Premiere zurück: „Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und die Resonanz überwältigend. Die Investition in den Austausch mit unseren Kunden hat sich gelohnt, wir konnten viel mehr Gespräche führen, als dies auf der Expo Riva der Fall gewesen wäre. Ich freue mich sehr darüber, dass unser Team in so kurzer Zeit eine Plattform entwickeln konnte, um unseren Kunden in diesen schwierigen Zeiten bestmöglich zur Seite zu stehen. Neben dem wichtigen Austausch zur gemeinsamen Geschäftsentwicklung haben wir auch wertvollen Input aufgenommen, mit dem wir dieses Format zukünftig noch attraktiver gestalten können. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir möchten uns bei unseren Partnern für die rege Teilnahme und den positiven Austausch bedanken.“ Aufgrund der breiten Zustimmung ist eine weitere Auflage des Formates schon jetzt fest eingeplant.

Über die Wortmann Gruppe

Die Wortmann Gruppe, Detmold, bekannt vor allem durch ihre Marke Tamaris, gehört zu den größten Schuhproduktions- und -vertriebsunternehmen in Europa und gilt als Marktführer für modische Damenschuhe. Die Kollektionen werden welt- weit in über 70 Ländern und mehr als 15.000 Schuhgeschäften angeboten. Zur Unternehmensgruppe zählen neben der Topmarke Tamaris, die Marken Marco Tozzi, s.Oliver shoes, Caprice und Jana. Dazu kommt die Novi Footwear Fareast Ltd. in Asien. International zählt die Gruppe über 1.100 Mitarbeiter. Weltweit produzieren ca. 30.000 Arbeitskräfte für das Detmol- der Unternehmen.