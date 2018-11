Neues Magazin für die Ostseeküste erschienen

Kostenloser Urlaubskatalog stellt mecklenburgische Ostseeküste vor und weckt Reiselust

Ostseeküste Mecklenburg. Informieren, planen, Koffer packen: Pünktlich zur Urlaubsplanung für das Jahr 2019 ist das neue Urlaubsmagazin „Ostseeküste Mecklenburg – Urlaub zwischen Sandstrand und Backsteingotik“ erschienen. Auf rund 120 Seiten präsentiert der Verband Mecklenburgischer Ostseebäder darin kurzweilige Geschichten, neue Tipps, besondere Veranstaltungen und mehr als 200 Gastgeber zwischen dem Klützer Winkel und Graal-Müritz. „Unser neues Urlaubsmagazin liefert frische Inspirationen, informiert und macht Lust – kurzum, die perfekte Vorbereitung auf einen Urlaub an der Ostseeküste“, sagte Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder e. V. Die Gesamtauflage des Urlaubsmagazins beträgt 40.000 Exemplare, die sowohl auf Messen, bei Promotion-Aktionen als auch über Kurverwaltungen und Tourist-Informationen in der Region verteilt werden.

Neben allgemeinen Informationen rund um die beliebte Urlaubsregion im Nordosten Deutschlands wartet der aktuelle Reisekatalog der Ostseeküste Mecklenburg mit neuen Hintergrundgeschichten, spannenden Entdeckungen und konkreten Angeboten auf. Neugierige Leser werden auf Radtouren entlang des Ostseeküstenradweges mitgenommen, lernen alte Boddenkapitäne kennen oder folgen Ausflüglern, die auf der Suche nach dem Urlaubsglück magische Orte wie das Grand Hotel Heiligendamm in ihr Herz schließen. Darüber hinaus werden markante, charmante und historische Städte wie Wismar, Bad Doberan oder Güstrow vorgestellt, Ausflüge in das malerische Mecklenburger Parkland unternommen und Familienfreuden an Stränden und in Erlebniszentren bildreich dargestellt. Informationen zu Kurabgaben, Anreisewegen oder Reisen mit Handicap, ein Veranstaltungskalender mit rund 50 Höhepunkten sowie ein Verzeichnis von mehr als 200 Unterkünften rundet das Standardwerk für neue und alte Ostsee-Fans ab.

Weitere Informationen und kostenlose Bestellung unter der Telefonnummer 0381 80892670 oder auf www.ostseeferien.de/kataloge.