Neues Kinderschuh-Fachgeschäft in der Bielefelder Altstadt

Am Dienstag, den 13.03.2018 eröffnet die Smallfolks GmbH, der Münsteraner Kinderschuh-Spezialist, seinen ersten Kinderschuhladen außerhalb von Münster in der Bielefelder Altstadt, im ehemaligen SCARPE-Schuhladen am Niederwall 12.

Bielefeld. Unter dem Namen „bisgaard STORE BIELEFELD“ startet der inhabergeführte Fachhändler in Bielefeld zunächst mit einem ganz klaren Bekenntnis zum dänischen Kinderschuh-Hersteller bisgaard auf einer Fläche von über 80m². Smallfolks in Münster ist bereits vor 10 Jahren mit der ersten bisgaard-Kollektion gestartet. Seitdem ist die Partnerschaft kontinuierlich gewachsen. Geplant ist derzeit ein schneller Start in die Frühjahrs-Saison mit der aktuellen Bisgaard-Kollektion und interessanten Kennlern-Angeboten.

Qualität, Design und fachkundige Beratung an einem attraktiven Standort

„Wir wurden wiederholt von Bielefelder Kunden, die bei uns in Münster ihre Kinderschuhe kaufen, darauf hingewiesen, dass es hier in Bielefeld eine echte Lücke im Angebot gibt. Die wollen wir jetzt gerne schließen. Wir sind uns sicher, dass wir deutlich zur Attraktivität der Altstadt als Shopping-Ziel für Familien beitragen können– wir werden uns zumindest die größte Mühe geben“, so Thomas Lohre, Inhaber der Smallfolks GmbH. Mit dem Standort in der Altstadt in direkter Nachbarschaft zum Leineweber gibt es für Smallfolks eine schöne Parallele zum Stammsitz in Münster, der dort in der Bogenstraße nur einen Steinwurf vom „Kiepenkerl“ entfernt ist.

Im Frühjahr 2018 gelten für den bisgaard STORE BIELEFELD folgende Öffnungszeiten:

DI – FR: 13:00-18:00 Uhr

SA: 10:00-18:00 Uhr

Montag ist geschlossen​

bisgaard: echtes Leder, perfekte Passformen und innovatives Design

Mit diesen drei Kernzielen ist der von Marianne und Henrik Bisgaard geführte Familienbetrieb einer der am schnellsten wachsenden Kinderschuhhersteller am Markt. Bisgaard beliefert heute über 700 Händler in 16 Ländern mit zwei jährlichen Kollektionen, die das gesamte Spektrum abdecken. In den Größen 18 – 40 gibt es alle relevanten Schuhtypen für Mädchen und Jungs in unzähligen Farben und Designs.

Smallfolks führt dabei die breiteste Bisgaard-Kollektion weltweit.

Der bisgaard STORE BIELEFELD ist zugleich der erste Mono-Label-Store des dänischen Herstellers.

Mehr Informationen über Bisgaard finden Sie unter www.bisgaardsko.dk

Smallfolks-Schuhe & Schönes

Smallfolks ist seit 10 Jahren als inhabergeführtes Fachgeschäft für Kinderschuhe in Münsters Kiepenkerlviertel in der Innenstadt etabliert und weit über die Grenzen von Münster hinaus bekannt. Am Stammsitz werden neben bisgaard noch viele weitere Kinderschuhmarken angeboten (u.a. Kavat, Angulus, Hummel, Gallucci, Jochie, …) Außerdem beherbergt Smallfolks den Blundstone Shop Münster – mit dem kompletten Sortiment des australischen Boot-Spezialisten für Kinder und Erwachsene. Mittelfristig soll auch den Bielefelder Kunden dieses gesamte Schuhsortiment präsentiert werden.

Über den eigenen Online-Shop unter www.smallfolks.de werden die Schuhe ebenfalls europaweit versendet.

Geschäftsführer/Inhaber Thomas Lohre, verheiratet und Vater von vier Kindern, ist in Ostwestfalen (Bünde) aufgewachsen.