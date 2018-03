Neues Hebeschiebetürsystem Schüco LivIngSlide

Bielefeld/Weißenfels. Die Schüco Polymer Technologies KG stellt auf der FENSTERBAU FRONTALE 2018 in Halle 7 auf dem Stand 403 ihr neues Kunststoff-Hebeschiebetürsystem Schüco LivIngSlide vor. Konzipiert für hohe Ansprüche im Hinblick auf Stabilität, Fugendichtigkeit und Schlagregendichtheit zeichnet sich das System durch standardmäßig eingerollte schweißbare EPDM-Dichtungen aus. Der Verarbeiter profitiert von einer einfachen und schnellen Verarbeitung sowie Montage. So lässt sich beispielsweise der Flügelrahmen maschinell auf dem Bearbeitungszentrum verarbeiten.

Patentierte Dichtungstechnologie

Alleinstellungsmerkmal der neuen Hebeschiebetürkonstruktion Schüco LivIngSlide ist die schweißbare und standardmäßig eingerollte EPDM-Verglasungsdichtung im Flügelrahmen. Sie verbindet den für EPDM-Dichtungen typischen Vorteil der Langzeitdichtigkeit mit der Schweißbarkeit von beispielsweise TPE-Dichtungen. So entsteht ein umlaufender Dichtungsrahmen mit weichen Innenecken auch nach dem Schweißvorgang – mit erhöhter Dichtigkeit in den Eckbereichen und optisch geschlossenem Eckenbild. Das qualitativ hochwertige Material behält über die gesamte Nutzungsdauer seine hohe Dichtwirkung, ist UV- und kältebeständig und für alle Gebäudetypen und Klimazonen geeignet: Im Temperaturbereich von -40 bis +120 Grad Celsius wird dauerhafte Elastizität geboten. Schüco ist momentan der einzige Systemgeber, der seinen Kunden standardmäßig eingerollt solch hochwertige EPDM-Dichtung zur Verfügung stellt. Erstmalig präsentiert hat Schüco die Dichtungstechnologie, die zusammen mit Semperit für die Systemplattform Schüco LivIng entwickelt und zwischenzeitlich durch Semperit patentiert wurde, auf der Fensterbau 2016.

Konstruktionsdetails

Schüco LivIngSlide basiert auf einer 6-Kammer-Flügelprofilkonstruktion. Mit einer Flügelbautiefe von 82 mm erreicht das System U f -Werte bis 1,2 W/(m2K). In weißer Ausführung sind Elementgrößen von 6.500 mm Breite und 2.600 mm Höhe realisierbar – unter Berücksichtigung des maximalen Flügelgewichtes von 400 kg. Die Stabilität solch großformatiger Konstruktionen lässt sich durch Stahlverstärkungen im Flügelrahmen, die als geschlossene Rechteckrohre ausgeführt sind, erreichen. Aus festen und beweglichen Flügeln lassen sich zwei-, drei- und vierflügelige leichtgängige Elemente kombinieren und als ein- oder zweispurige Schiebeanlage ausführen. Eine Laufwagenabstützung dient zur sicheren Zentrierung und Befestigung und gewährleistet eine komfortable Bedienung. Je nach Elementvariante ist Einbruchhemmung bis RC2 möglich. Bei einer Zargenbautiefe von 194 mm ist das System für Neubau und Renovierung in jeder Klimazone geeignet.

Mehrwert für Verarbeiter

Schüco LivIngSlide ist in die Schüco LivIng-Plattform eingebunden und damit kompatibel mit dem gleichnamigen Fenster- und Türsystem. So kann der Verarbeiter auf eine große Anzahl gleicher Zubehörartikel wie z. B. Glasleisten und sonstigem Verglasungszubehör zurückgreifen. Durch den Einsatz eines Bearbeitungszentrums ist eine effiziente Flügelbearbeitung möglich. Weiterhin profitiert der Verarbeiter von additiver Klebetechnik und Glasleisten, die in ihrer Stärke um jeweils 2 mm variieren. Damit können Verglasungen von 24 mm bis maximal 52 mm und somit auch Sondergläser problemlos passgenau aufgenommen werden, ohne dass Glasleistendichtungen getauscht werden müssen. Das spart wertvolle Fertigungszeit. Auch der stabile geschlossene Flügelquerschnitt, der ohne stabilisierende Zusatzmaßnahmen auskommt, trägt dazu bei, die Fertigungszeit zu verringern. Die anschließende Montage wird u. a. durch Verbindersets mit Formteilen erleichtert. Das reduziert spritzbare Dichtstoffe und vereinfacht die Montage deutlich. Weiterhin kann der Verarbeiter die Profile in zuschnittoptimierten Längen zusammen mit passendem Beschlag und Griff als Komplettpaket aus einer Hand bei Schüco bestellen.

Farblich lassen sich die Profile durch ein umfangreiches Foliensortiment, die exklusive Oberflächentechnologie Schüco AutomotiveFinish oder die aufklipsbare Aluminium-Deckschale Schüco TopAlu gestalten.

Lieferbar ist das System voraussichtlich Ende 2018.

Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

