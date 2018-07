Neues Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche

Actionwoche in den Sommerferien

Minden. In der vierten Sommerferienwoche gibt es in Minden ein ganz neues Angebot für Kinder und Jugendliche: die Mindener Actionwoche. Hier können 13- bis 17-Jährige Bumper Ball spielen, am Weserstrand chillen, eine eigene Hängematte basteln oder Bogenschießen. Tanzen und Musik machen sind bereits in der Planung. Das Programm wird gemeinsam mit den teilnehmenden Jugendlichen gestaltet. Die Actionwoche geht am 6. August los. Bis zum 10. August gibt es täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr auf dem Gelände des SV 1860 Minden (Brückenkopf 14, Minden) Neues zu erleben.

Es können insgesamt 30 Kinder und Jugendliche mitmachen. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Verpflegung 15 Euro und es gibt noch freie Plätze.

Das Projekt wird gemeinsam vom Bereich Jugendarbeit/Jugendschutz der Stadt Minden und der evangelischen Jugendarbeit „juenger unterwegs im Kirchenkreis Minden“ veranstaltet.

Ein Anmeldeformular ist auf der Homepage der Stadt Minden unter www.minden.de/ferienspiele-und-freizeiten zu finden. Fragen beantwortet Deborah Kreimeier, Jugendamt Stadt Minden, Telefon: 0571/89726 oder E-Mail: d.kreimeier@minden.de.