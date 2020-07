Neues Café an der Detmolder Straße

Bad Lippspringe. An der Detmolder Straße 128 in Bad Lippspringe hat ein neues Café und Restaurant eröffnet. „Das Rieke“ verwöhnt seine Gäste täglich mit mediterrranen Frühstücksbuffets und wechselnden Tagesgerichten.

Inhaberin Friederike Meier (links) betreibt parallel auch das „pader Café und Bistro“ an der Fürstenallee in Paderborn. Nachdem ihr neues Café „Das Rieke“ in Bad Lippspringe kurz nach der Eröffnung im März aufgrund der Corona-Pandemie zunächst wieder schließen musste, hat sich das Lokal mittlerweile in der Kurstadt etabliert. Bürgermeister Andreas Bee gratulierte Friederike Meier zur Eröffnung und wünschte ihr für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.