Neues Buch “ Deine bessere Hälfte“

Linkshänder haben vielleicht am ehesten eine Ahnung davon, dass Seitigkeit in unserem Leben eine größere Rolle spielt, als den meisten bewusst ist. Bestsellerautorin Christiane Stenger und Journalistin Antje Tiefenthal beschreiben in ihrem Buch „Deine bessere Hälfte“ (erscheint am 8. März bei Edel Books) auf unterhaltsame und lehrreiche Weise, warum Rechtshänder immer in der Überzahl sind, was das für Linkshänder bedeutet und wieso es so wichtig ist, dass jeder seine dominante Hand kennt.

Mit Hilfe der Selbsttests und Übungen aus dem Buch kann jeder seine starke Seite entdecken und auch die vermeintlich schwächere Hälfte trainieren. Für Eltern gibt es zudem wertvolle Praxis-Tipps zum besseren Erkennen und zur Förderung der Seitigkeit ihrer Kinder. Spannende Anekdoten, Beispiele und Fakten aus dem Menschen- und Tierreich veranschaulichen das Thema und eröffnen einen ganz neuen Blick auf die eigenen Fähig- und Möglichkeiten, sei es beim Sport, beim Flirten, Musizieren oder Lernen. Ein Buch für alle, die sich selbst, ihr Gehirn und ihre „bessere Hälfte“ besser kennenlernen wollen.

Christiane Stenger, Jahrgang 1987, entriegelt ihr Smartphone am liebsten mit links, schreibt und wendet ihre Pfannkuchen aber mit rechts. Die erfolgreiche Gedächtniskünstlerin, Moderatorin und Speakerin veröffentlichte mit gerade mal 17 Jahren bereits ihren ersten Bestseller über Gedächtnistraining.

Antje Tiefenthal, geboren 1983, sollte als Kind immer die schöne Hand nehmen, bis die Grundschullehrerin eines Tages aufgab und sagte: Na, dann schreib halt mit links. Seitdem ist sie Linkshänderin, schneidet ihren Tomatensalat aber trotzdem besser mit rechts. Die Journalistin lebt und arbeitet in Berlin.