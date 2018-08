Neues BiZ-Programm startet im September

Bielefeld. Nach einer kurzen Ferienpause startet ab September die neue „Donnerstags im BiZ“ Reihe der Bielefelder Arbeitsagentur. Bis Jahresende können dann wieder Jugendliche und alle Ausbildungsinteressierten donnerstags verschiedene Vorträge über Ausbildungs- und Studienberufe kostenlos besuchen. Die Referenten sind Ausbilder*innen und Fachleute aus Unternehmen und stehen auch für individuelle Fragen und Gespräche bereit. Die Vorträge finden im Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Werner-Bock-Straße 8 statt und können ohne Anmeldung besucht werden.

„Als Referenten haben wir wieder Fachleute aus der Praxis finden können , die den Jugendlichen die Inhalte in der Ausbildung oder im Studium erklären und auf Perspektiven nach dem erfolgreichen Abschluss eingehen. Neu dabei ist der Beruf des Developers für Augmented und Virtual Reality. Alle Ausbildungsinteressierten sind herzlich eingeladen die kostenlosen Vorträge zu besuchen und direkt mit Ausbilder ins Gespräch zu kommen“, erklärt BiZ-Mitarbeiterin Alexandra Klatt.

Das Veranstaltungsprogramm:

13. September, 16 Uhr: Ausbildung und Studium im Finanzamt, Karriere bei der Bundeswehr (soldatische und zivile Laufbahnen)

20. September, 16 Uhr: Beamtenlaufbahnen beim Justizvollzug des Landes NRW

25. September, 16 Uhr: Logopäde/ Logopädin

27. September, 16 Uhr: Studium zum Polizeikommissar / zur Polizeikommissarin

4. Oktober, 15 Uhr: Ausbildung und Studium bei der Bundespolizei

4. Oktober, 16 Uhr: Entwickler für Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR)

11. Oktober, 16 Uhr: Studium zum Polizeikommissar / zur Polizeikommissarin, Freiwilligendienst im Ausland

29. November, 16 Uhr: Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in (MTAL), Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in (MTAR), Betheljahr (FSJ und BFD in sozialen Einrichtungen)

​6. Dezember, 16 Uhr: Studium zum Polizeikommissar / zur Polizeikommissarin

13. Dezember, 16 Uhr: Karriere bei der Bundeswehr (soldatische und zivile Laufbahnen)

Veranstaltungsort: Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Bielefeld, Werner-Bock-Straße 8

Ausbildungsbetriebe gesucht

Das BiZ-Team sucht interessierte Ausbilder und Spezialisten für die „Donnerstags im BiZ“ Vorträge. „Wir suchen Unternehmen, die ihre Ausbildungs- oder Studienberufe im BiZ vorstellen möchten. Die Schüler sollen in den Veranstaltungen einen praxisnahen Einblick in die Ausbildungsabläufe und Berufe bekommen. Für Personaler kann das ein zusätzlicher Weg zur Rekrutierung von Nachwuchskräften sein, da ein direkter Kontakt mit den jungen Besuchern in der Veranstaltung stattfindet“, er klärt Klatt.

Kontakt zum BIZ-Team

Das BIZ-Team ist unter der Rufnummer 0521/587 – 1950 erreichbar oder per Email anBielefeld.BIZ@arbeitsagentur.de

Diese und weitere Veranstaltungstermine der Arbeitsagentur sind in der Datenbank unter vdb.arbeitsagentur.de abrufbar.