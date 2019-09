Neues Aquafitness – Programm bei der BBF

Jetzt flexibler etwas für die Gesundheit tun

Bielefeld. Sich im Wasser sportlich zu betätigen wird auch in Bielefeld immer beliebter. Die BBF hat deswegen in den vergangenen Jahren ihre Angebote stets erweitert und immer neue Sportarten hinzugefügt. Am Mittwoch, 28. August startete das neue Angebot AquaFit 360°. Damit haben Sportbegeisterte mehr Flexibilität und können an allen Kursen ihrer Wahl teilnehmen. Das Ticket kostet 50 Euro (exkl. Badeintritt), damit können insgesamt 10 Sport – Einheiten absolviert werden. Bisher war es so, dass sich Badegäste für eine Sportart entscheiden oder aber jeden weiteren Kurs extra hinzubuchen mussten.

Die 360° – Tickets gibt es ausschließlich im Online – Shop auf www.bbf-online.de. Die BBF hat aktuell zehn Kurse in vier Hallenbädern im Angebot. Im Sommer finden zusätzlich Sporteinheiten im Wiesenbad statt. Das Angebot reicht von gemäßigtem Aqua – Jogging und – Cycling, über das hochintensive Intervalltraining Aquabata, bis hin zu Trends wie BEBoard und Aquajump . Bei Letzteren absolvieren die Teilnehmer das Training auf einer Art Surfboard und auf einem Trampolin im Wasser

Die Angebote im Überblick: Im Ishara – Familienbad & Saunawelt: Aquabata, Aqua – Cyling, Aquafit Flex, Aquafit Lady, Aqua – Jogging, Aquajump, Stilschwimmen, Im Sportbad & Sauna Aquawede: BEboard, Aquafit Flex, Aqua – Jogging, Im Familienbad & Sauna Heepen: Aqua – Jogging Sennestadtbad Aquabata, Aqua – Jogging, Wassergymnastik, Wiesenbad (in den Sommermonaten): Aquafit Flex, Stilschwimmen