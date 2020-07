Neues Angebot im Vlothoer Hafen

Vlotho. Im Hafen Vlotho gibt es wieder ein gastronomisches Angebot. Die Vlothoer Gastronomie Vanessa Gashi bietet seit dem 2. Juli 2020 mit ihrem Team den Besucherinnen und Besuchern und Gästen im Eingangsbereich des Vlothoer Hafens sowohl nichtalkoholische als auch alkoholische Kaltgetränke sowie Bratwurst vom Kohlegrill an. Die vorläufigen Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags ab 14 Uhr sowie sonnabends und sonntags ab 11 Uhr.

Die ersten Tage bzw. der Zuspruch und Besuch werden zeigen bis wann die Stände am Abend geöffnet sein werden. Bürgermeister Rocco Wilken ließ es sich nicht nehmen, am Eröffnungstag persönlich ein kleines Präsent an das Gastro-Team zu übergeben. „Für unsere Gäste in Vlotho, aber auch für alle Vlothoerinnen und Vlothoer freue ich mich, dass es dieses Angebot ab sofort wieder gibt“, so der Bürgermeister. „Ich drücke Frau Gashi und Ihrem Team die Daumen, dass es auch zu Ihrer Zufriedenheit anläuft und wir miteinander für Vlotho ein neues belebendes Element für unseren schönen Weserhafen bekommen.“ Rocco Wilken (auf dem Bild hinten links stehend) nutzte mit einigen Mitgliedern des Arbeitskreis Hafen am Eröffnungstag die Mittagszeit, um mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen und bekam bereits guten Zuspruch für das neue gastronomische Angebot im Hafen Vlotho.