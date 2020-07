Neues Angebot der Stadtbibliothek: Overdrive – englischsprachige eBooks

Gütersloh. Die Stadtbibliothek Gütersloh weitet erneut ihr Angebot an Online-Dienstleistungen aus. Ab sofort können Kunden über das Portal Overdrive und die kostenfreie APP „Libby“ englischsprachige eBooks herunterladen.

Was ist Overdrive?

Der amerikanische Anbieter Overdrive ist weltweit Marktführer eines digitalen eBook-Angebots für Bibliotheken. Die Stadtbibliothek Gütersloh bietet nun neben den mehr als 85.000 eMedien in der Onleihe OWL nun auch speziell englischsprachige eBooks über das Portal Overdrive an. Gestartet wird mit 1.000 eBooks aus den Bereichen Belletristik für Erwachsene, Jugendliche und Kindern und auch einem Angebot an Sachbüchern.

Die Corona-Epedemie und die damit verbundenen Einschränkungen in der Nutzung der Stadtbibliothek haben in den letzten Monaten ein deutliches Interesse an digitalen den digitalen Services mit steigenden Downloadzahlen gezeigt. Die Stadtbibliothek Gütersloh baut deshalb ihr Angebot für ihre eigenen Kunden mit englischsprachigen Titeln weiter aus.

Über den Medienkatalog der Stadtbibliothek, die kostenfreie APP „Libby“ oder die Internetseite https://guetersloh.overdrive.com können mit einem gültigen Bibliotheksausweis sehr einfach und unkompliziert eBooks heruntergeladen werden. In der APP „Libby“ können sie sogar direkt über einen integrierten Reader gelesen werden.

Overdrive zeichnet sich durch eine sehr große Benutzerfreundlichkeit und einfach Handhabung aus. Die Besonderheit an dem Angebot ist auch das Lizenzmodell CPC. Die Stadtbibliothek stellt eine bestimmte Titelbreite in ihren Katalog und erst wenn der Kunde einen Download des Titels macht, enstehen für die Stadtbibliothek Kosten.

Eine weitere Besonderheit sind sogenannte Titel aus der Reihe „OverDrive Read zum Mitlesen“ für Kinder und Jugendliche. Diese Titel sind mit einer professionellen Erzählfunktion ausgestattet, die während des Lesens im Browser abgespielt wird.

Warum Overdrive?

Zielgruppe für dieses englischsprachige Angebot sind besonders Menschen in Gütersloh, die keinen deutschsprachigen Hintergrund haben, aber zum Teil sehr gut englisch sprechen. Aber auch Schüler*innen und andere Kunden mit Interesse an der englischen Sprache sollen von diesem digitalen Angebot profitieren.

Fragen und Hilfestellungen finden Kunden auf der Homepage der Stadtbibliothek oder persönlich unter 05241 – 211 80 74