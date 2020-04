Neues Angebot der Stadtbibliothek: Mit einem Klick ins Bilderbuch

Minden. Die Stadtbibliothek bietet ihren jüngsten Leser*innen, die im Augenblick nicht vor Ort in den Regalen stöbern können, jetzt ein neues Angebot. Tigerbooks ist eine App mit über 3.000 interaktiven Büchern, E-Books und Hörbüchern mit den tollsten Geschichten bekannter Kinderbuchverlage für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren. Mit dabei sind viele Top-Charaktere wie Bibi & Tina, Conni, Janosch, die Olchis und Pettersson & Findus mit ihren größten Abenteuern. Die App enthält eine Vorlesefunktion, Audiorekorder, Sounds und Animationen, Memo- und Lernspiele, Puzzles und Malbuchfunktionen – und das in kindersicherer Umgebung. Die kostenlose Anwendung steht Bibliothekskarteninhaber*innen zur Verfügung und kann über den Appstore auf das eigene Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden.

Darüber hinaus können Bibliothekskarteninhaber*innen auch auf die bekannten digitalen Angebote der Bibliothek, wie die Onleihe OWL, das Munzinger-Archiv, den Musikstreamingdienst Freegal Music, die SprachlernApp uTalk, den Brockhaus und das Schülertraining zurückgreifen.

Für alle Interessierten, die momentan noch keinen Ausweis haben, bietet die Stadtbibliothek jetzt die Möglichkeit, sich online anzumelden und die Online-Angebote der Bibliothek zwei Monate lang kostenfrei zu nutzen. Dafür müssen zukünftige Nutzer*innen nur eine E-Mail (mit Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum) an n.schreiner@minden.de schicken. Die Online-Angebote können nach der Anmeldung sofort genutzt werden. Für Rückfragen ist die Bibliothek zu den telefonischen Sprechzeiten am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 -12 Uhr und von 14 -16 Uhr unter der Telefonnummer 0571/837910 erreichbar.