Neuer Wirtschaftsinformatik-Studiengang an der FH Bielefeld

Wirtschaftsinformatik jetzt auch praxisintegriert in Kooperation mit Unternehmen

Bielefeld. Ab dem Wintersemester 2018/19 bietet die Fachhochschule (FH) Bielefeld den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik zusätzlich zum klassischen Vollzeitstudium auch als praxisintegriertes Studium an. Dabei wechseln sich dreimonatige Theoriephasen an der FH mit dreimonatigen Praxisphasen in einem Unternehmen ab. So kann man sich immer auf eine Phase konzentrieren und bekommt sogar eine Vergütung. Die FH Bielefeld reagiert mit dem neuen Studiengang auf den hohen Bedarf an Fachkräften im Zuge der Digitalisierung: Laut einer Studie zum Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte des Digitalverbands Bitkom von November 2017 sind 55.000 Stellen für IT-Experten unbesetzt.

Um einen der 30 Studienplätze zu bekommen, müssen die Bewerberinnen und Bewerber einen Praxisplatz in einem Unternehmen vorweisen. Unter anderem sind folgende Firmen als Kooperationspartner dabei: Dr. Oetker, Lynx-Consulting, Ceyonique Technology und apsolut GmbH (alle in Bielefeld), Arvato SCM Solutions und MODUS Consult AG (beide in Gütersloh), Diakonische Stiftung Wittekindshof (Bad Oeynhausen), Jowat SE und Unirez GmbH (Detmold), Heinrich Kühlmann (Rietberg), Arntz Optibelt (Höxter). Einige der genannten Unternehmen suchen noch geeignete Bewerberinnen oder Bewerber für den Studienstart im August 2018. Weitere Informationen: www.fh-bielefeld.de/studiengaenge Interessierte können sich am Tag der offenen Tür an der FH Bielefeld am Samstag, 5. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr über das gesamte Studienprogramm der FH Bielefeld informieren, um 12 Uhr wird das Wirtschaftsinformatik-Studium in Hörsaal D 2 vorgestellt.