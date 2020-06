Neuer Vorstand: Stefan Susat führt zukünftig das Jobcenter Lippe

Kreis Lippe. Das Jobcenter Lippe hat einen neuen Vorstand. Stefan Susat wird die Behörde zukünftig führen. In einer Sondersitzung des Verwaltungsrates wurde er jetzt zum Vorstand des Jobcenters Lippe bestellt. Susat ist 49 Jahre alt und seit 2015 Abteilungsleiter der Abteilung Materielle Hilfen und stellvertretender Leiter des Jobcenters Gütersloh. Wann Stefan Susat seinen Dienst in Lippe antritt, wird zwischen den Institutionen abgestimmt.

„Das Jobcenter Lippe bietet eine professionelle Fallberatung und schafft damit Zukunftsperspektiven für die Lipperinnen und Lipper. So wurden auch die Weichen für den ‚Sozialen Arbeitsmarkt’ unter anderem im Jobcenter gestellt und die Vermittlungen auf den Weg gebracht. Aktuell meistern die Mitarbeitenden die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Stefan Susat kann somit mit einem motivierten Team in die fachliche Arbeit einsteigen. Ich wünsche Herrn Susat einen guten Start und freue mich gemeinsam Impulse für den Arbeitsmarkt in Lippe zu setzen“, erklärt Landrat Dr. Lehmann.

Der neue Vorstand hat als Diplom-Verwaltungswirt jahrelange Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung und hat vor seiner Tätigkeit beim Jobcenter Gütersloh bereits Führungsaufgaben im Sozialamt des Kreises Gütersloh und der GT-Aktiv GmbH übernommen.