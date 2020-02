Neuer Treff für Familien mit Kindern mit Behinderung

Herford. Familiärer Austausch auf Augenhöhe.

Am Samstag, dem 29. Februar und 21. November, jeweils von 15.30 bis 17.00 Uhr, bietet das AWO Familienbildungswerk einen neuen Treff für Kinder mit Behinderung und ihre Familien an. Eltern haben hier die Möglichkeit, sich ohne Barrieren auszutauschen und Kontakte zu knüpfen und die Kinder lernen eventuell neue Spielgefährten kennen. Auch Geschwisterkinder sind herzlich willkommen, damit auch diese in angenehmer Atmosphäre mit Mädchen und Jungen in der gleichen Situation ins Gespräch kommen können.

Der Treff findet im barrierefreien AWO Stadtteil-Begegnungszentrum in der Kastanienallee 29 statt. Da eine Kinderbetreuung und Kaffee und Kuchen angeboten wird, bittet das AWO Familienbildungswerk um Anmeldung unter der Telefonnummer 0 52 24 / 9 12 34 17, per E-Mail: fbw@awo-herford.de oder über die Webseite fbw.awo-herford.de