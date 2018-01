Neuer â€žSoundz of the Cityâ€œ Sampler 2018

Was ist gerade angesagt in Bielefelds Musikszene?

Bielefeld. Dieses Jahr bringen die Musikkooperative Auftakt e.V., das Kulturamt Bielefeld und die Agentur Newtone wieder einen „Soundz of the City“ Sampler heraus. Seit 2002 präsentieren sie im 2-Jahres Rhythmus einen Querschnitt der aktuellen, lokalen Musikszene in Bielefeld.

Für dieses Jahr werden noch Bands und Musiker gesucht, die Lust haben, sich auf dem Sampler mit einem Song zu präsentieren. Neben dem Sampler finden auch diverse Promo-Aktionen statt. Da der Sampler genreunabhängig ist, können sich Bands und Musiker aus allen Genres bewerben. Wer sich angesprochen fühlt, schickt eine Bewerbung bis zum 16.02.2018 mit einem oder zwei Songs, einem Bandfoto, einer kurzen Info, sowie einem Kontakt an:

Auftakt e.V.

Viktoriastr. 19

33602 Bielefeld

Oder per Mail an: kim@newtone.de

weitere Infos unter www.auftakt-bielefeld.de oder Tel.: 0521/171617