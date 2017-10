Neuer Shopping-Magnet eröffnete am Donnerstag

Bielefeld. Bielefelds neue Innenstadt-Attraktion feierte am vergangenen Donnerstag Premiere: Nach gut zweijähriger Bauzeit eröffnete am Donnerstag (26.10.2017) um 8 Uhr das neue Shopping-Center Loom seine Türen. Insgesamt verfügt die Shopping-Galerie über ca. 26.000 m2 Verkaufsfläche, ca. 110 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe und einen Food-Court mit vielfältigen, kulinarischen Angeboten sowie ca. 550 Parkplätze. Rund 750 Menschen werden im Center arbeiten. Auf dem Areal der in den 70er Jahren erbauten ehemaligen City Passage befindet sich nun ein attraktives und modernes Shopping-Center, das den bekannten Handelsstandort in der Innenstadt neu beleben wird. Das architektonische Konzept beeindruckt mit einer hochwertigen und eleganten Gestaltung und erinnert wie der Name „Loom“ (dt.: Webstuhl) an die lange Tradition Bielefelds als Zentrum der Textilindustrie. Die Best-Lage in der Bielefelder Hauptfußgängerzone, die hohe Kaufkraft und das große Einzugsgebiet mit 1,45 Millionen Einwohnern zeichnen den Standort aus. Der Haupteingang des Loom befindet sich in der Bahnhofstraße, die zu den Top-Einkaufsstraßen in Deutschland zählt. Laut einer Zählung durch Jones Lang LaSalle liegt die Bielefelder Bahnhofstraße gemessen an den Fußgängerfrequenzen in der Liste der Städte bis 500.000 Einwohnern auf Rang 1.

Dr. Volker Kraft, Geschäftsführer der ECE Real Estate Partners, die das Shopping-Center 2011 für den ECE European Prime Shopping Centre Fund erworben hat: „Mit unserem Investment von rund 135 Millionen Euro ist es gelungen, einen altbewährten Einkaufsstandort erfolgreich wiederzubeleben. Die hochwertige Gestaltung und das moderne Konzept machen das Loom zu einem neuen Markenzeichen im Herzen der Bielefelder City. Aufgrund des großen Einzugsgebiets wird das Loom zusätzliche Kaufkraft in die Stadt bringen.“

„Das Loom setzt nicht nur städtebaulich und architektonisch neue Akzente. Die Besucher können sich auf einzigartige Einkaufserlebnisse inklusive einem umfangreichen Angebot an digitalen und innovativen Serviceleistungen freuen. Mit dem neuen Shopping-Center gewinnt Bielefeld als Einkaufsstadt – nicht zuletzt für das Umland – an Bedeutung. Mitten in der Bielefelder City ist ein zentraler Erlebnistreffpunkt für Bielefelder und ihre Gäste entstanden“, so ECE-CEO Alexander Otto.