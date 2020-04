Neuer Service zur Raum- und Flächendesinfektion gegen Viren, Bakterien und Sporen verfügbar

Biotec Klute bietet ab sofort nachhaltige Hygienemaßnahmen mit biozidzugelassenem Desinfektionsmittel für alle Branchen in OWL



Borchen. Die Biotec Klute GmbH aus Borchen bietet ab sofort Unternehmen, Behörden und Dienstleistern jeglicher Größe in der Region Ostwestfalen-Lippe einen Desinfektionsservice gegen Viren an. Das Unternehmen versteht sich als Dienstleister im Bereich kritischer Infrastrukturen und will mit gezielten Hygienemaßnahmen helfen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

Ausgeführt wird der Service durch fachgerecht geschulte Mitarbeitende des Unternehmens. Mit Vernebelungsgeräten wird ein schnell wirksames Mittel zur Raum- und Flächendesinfektion ausgebracht und setzt sich wie ein Mikrofilm auf alle Oberflächen. GreenHero ist eine Eigenmarke der Biotec-Klute-Tochter Futura Germany. Das biozidzugelassene Desinfektionsmittel ist umweltschonend und wirksam bei Viren, Bakterien, Keimen, Pilzen und Sporen.

Erweiterung des Geschäftsfeldes Hygienedienstleistungen:

„Wir haben die Ausbreitung des Corona-Virus von Beginn an mitverfolgt und parallel im Team an Konzepten gearbeitet, um hier gezielt zu helfen. Biotec Klute versteht sich als Dienstleister im Umfeld kritischer Infrastrukturen, zu denen die Lebensmittelindustrie und das Gesundheitswesen zählen. Neben der Schädlingsbekämpfung gehören Desinfektion und Hygiene zu unseren Kernkompetenzen. Diese sind aktuell notwendig, um die Herausforderungen rund um das Corona-Virus zu meistern“, so Oliver Klute, Geschäftsführer von Biotec Klute.

In erster Linie geht es um Hygienemaßnahmen in sozialen Kontaktfeldräumen, das sind u. a. Krankenhäuser, Altenheime und Pflegeeinrichtungen, Universitäten, Schulen, Kitas, Arztpraxen, Apotheken, Restaurants, Gaststätten, Behörden, Einkaufszentren, aber auch öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen oder Sozialräume und Kantinen in Unternehmen. Durch den Desinfektionsservice wird die Umgebung für Mitarbeitende und Kunden geschützt, und sie bekommen ein sicheres Gefühl. Die Ansteckungsgefahr lässt sich deutlich reduzieren sowie ein laufender Betrieb insbesondere in kritischen Infrastrukturen gewährleisten.

Mit Hygiene-Fachwissen, effizienten Produkten und professionellem Service durch die Corona-Krise:

Das Team von Biotec Klute nimmt regelmäßig an Hygieneschulungen teil und ist z. B. mit den Verhaltensregeln in lebensmittelverarbeitenden Betrieben vertraut. „Uns ist es wichtig, hier mit geschultem Personal zu arbeiten sowie ein absolut wirksames und umweltverträgliches Produkt einzusetzen. Die Preisgestaltung für unsere Dienstleistung entspricht marktüblichen Preisen. Wir wollen helfen und nicht mit der Angst der Leute spielen, um einen besonderen Profit aus der Corona-Krise zu schlagen, die aktuell für uns alle weltweit eine der größten Herausforderungen darstellt. Starten werden wir mit dem Angebot in der Region Ostwestfalen-Lippe“, beschreibt Hygienedienstleister Klute sein Angebot.

„Desinfektions- und Hygienemittel bleiben für einen hohen Gesundheits- und Hygienestandard in unserer Gesellschaft dauerhaft unverzichtbar und sollten nur mit entsprechender Zulassung eingesetzt werden“, so Klute weiter. GreenHero ist biozidzugelassen und ein auf Wirksamkeit geprüfte Eigenmarke der Biotec-Klute-Tochter Futura Germany. Das hochkonzentrierte Desinfektionsmittel basiert auf Wasser und Salzen. Der Hersteller hat ganz bewusst auf den Einsatz von Ethanol verzichtet, somit ist das Produkt besonders verträglich für Mensch und Umwelt. GreenHero inaktiviert die Viren. Seit Jahrzehnten ist Biotec Klute in den Bereichen Schädlingsbekämpfung und Hygiene tätig und setzt hier maßgebliche Trends und Innovationen in der Branche.

Weitere Informationen zur Desinfektionsdienstleistung:

https://www.biotec-klute.de/biotec/desinfektion.php