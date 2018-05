Neuer Regionaldialog Ausbildung für OWL

Ziel der Pilotveranstaltung war es, Bedürfnisse und Wünsche der Ausbilder aufzunehmen und zu diskutieren. „Das Interesse, sich mit anderen Ausbildungsverantwortlichen auszutauschen, ist so groß, dass weitere Veranstaltungen im Laufe des Jahres folgen werden“, so Köstring. Dabei beschränke sich AUBI-plus nicht allein auf Ostwestfalen. Weitere Regionaldialog-Veranstaltungen seien bundesweit in Planung. Nähere Informationen erhalten interessierte Ausbilder bei Julia Ritzau, Tel. 05744 5070-16