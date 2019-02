Neuer Produktmanager bei Pierre Cardin

Richard Liewald verstärkt das Design-Team der Sportswear

Herford. Verstärkung für das Designteam bei Pierre Cardin: Richard Liewald (30) steigt als Produktmanager bei dem Premiumlabel ein und stärkt den Bereich Sportswear.

Der studierte Modedesigner kommt von der Holy Fashion Group, wo er in den letzten vier Jahren für Strellson im Bereich Leatherware, Outerwear und Coats tätig war. „Herr Liewald wird uns im Zuge der Markenmodernisierung von Pierre Cardin den richtigen Push in der Outerwear geben“, so Karl-Friedrich Schielmann, Geschäftsführer von Pierre Cardin. „Sowohl im Design, als auch in Styling und Fitting werden wir in den kommenden Saisons deutlich progressive Veränderungen sehen“.

Die Ahlers AG mit Sitz in Herford ist einer der großen börsennotierten Männermode-Hersteller in Europa. In Deutschland und vor allem in Osteuropa gibt es 120 Monobrandstores der Marke Pierre Cardin. Davon betreibt Ahlers 24 Stores in Eigenregie. Hinzu kommen 4.600 Pierre Cardin Flächen bei Wholesale-Kunden, inklusive 300 Shop-in-Shops.

www.ahlers-ag.com

Foto: Ahlers AG