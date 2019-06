Neuer Podcast mit Penguin Random House Board Director Gail Rebuck

Wie wichtig sind Bücher für die Gesellschaft und wie entdeckt man die Liebe zum Lesen in einem Haus ohne Bücher? Darüber und über vieles mehr spricht n-tv-Moderatorin Isabelle Körner mit Gail Rebuck in der vierten Folge des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität und Unternehmertum“.

Gail Rebuck prägt seit mehr als zwei Jahrzehnten die Geschäfte der heutigen Buchverlagsgruppe Penguin Random House. Die Londonerin blickt auf ein bewegtes Leben. Ihr Großvater kam als armer Einwanderer ins vereinigte Königreich und verdiente sein erstes Geld mit seiner eigens aufgebauten Schneiderei. „Die frühe Geschichte meiner Familie ist geprägt von Unternehmertum. Bildung hingegen war kein großes Thema.“ Im Gespräch mit Isabelle Körner erinnert sich Gail Rebuck an ihren ersten Besuch einer Bibliothek, wie beeindruckend dieses Erlebnis für sie war. In der Folge stellte sie viele Jahre später ihre erste Wohltätigkeitsinitiative „World Book Day“ vor, die bis heute Kinder landesweit in Buchhandlungen lockt, um sie für das Lesen zu begeistern. „Lesen, neugierig sein und nie aufhören Fragen zu stellen ist essentiell für Kreativität.“

Gail Rebuck spricht auch über den Tod ihres Mannes, der im Jahr 2011 nach langer Krankheit verstarb. Seinen Leidensweg beschreibt er in dem Buch „When I Die“, das bis heute Menschen in vergleichbaren Situationen Mut macht und lehrt mit Schicksalsschlägen umzugehen.

Der Podcast ist die vierte Folge der Bertelsmann Podcast-Serie „Kreativität und Unternehmertum“. In den 30- bis 45-minütigen Episoden geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. Die nächste Folge erscheint am 3. Juli 2019 wieder unter anderem auf Audio Now , bertelsmann.de , iTunes und Soundcloud . Dann zu Gast: Hartwig Masuch, CEO der Bertelsmann Musiktochter BMG.

Das Programm im Überblick:

Mittwoch, 21. August 2019, Einlass: 20:30 Uhr, Filmbeginn: 21:00 Uhr

EINE TOLLE NACHT (1926/27), Regie: Richard Oswald

Mit Ossi Oswalda, Harry Liedtke, Henry Bender, Paul Graetz, Kurt Gerron

Produktion: Richard Oswald-Produktion, Länge: 83 Min.

Musik: Neukomposition von Frido ter Beek und Maud Nelissen im Auftrag von ZDF/ARTE. Es spielt das Filmorchestra The Sprockets.

Donnerstag, 22. August 2019, Einlass: 20:30 Uhr, Filmbeginn: 21:00 Uhr

FRAU IM MOND (1929), Regie: Fritz Lang

Mit Gerda Maurus, Willy Fritsch, Klaus Pohl, Gustav von Wangenheim, Fritz Rasp

Produktion: Fritz Lang Film für Ufa, Länge: 156 Min.

Musik: Jeff Mills mit einer neuen musikalischen Interpretation

Freitag, 23. August 2019, Einlass: 20:30 Uhr, Filmbeginn: 21:00 Uhr

MADAME DUBARRY (1919), Regie: Ernst Lubitsch

Mit Pola Negri, Emil Jannings, Reinhold Schünzel, Harry Liedtke, Eduard von Winterstein

Produktion: Paul Davidson Produktions-AG „Union“ (PAGU) für Ufa, Länge: 114 Min.

Musik: Neukomposition von Ekkehard Wölk. Es spielen Ekkehard Wölk und das Ensemble Ancien Régime.

Die UFA Filmnächte von Bertelsmann und UFA finden im September 2019 auch in der Europametropole Brüssel statt.

Bertelsmann engagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise im kulturellen Bereich, national wie international. Die „Culture@Bertelsmann”-Aktivitä ten umfassen dabei Ausstellungen, Lesungen und Konzerte, das Literaturformat „Das Blaue Sofa”, aber auch den Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes. So gehört das Mailänder Archivio Storico Ricordi zu Bertelsmann, das eine Fülle einzigartiger Zeugnisse der italienischen Operngeschichte beherbergt. Als Unternehmen mit langer eigener Filmgeschichte setzt sich Bertelsmann auch für die Restaurierung, Digitalisierung und Aufführung bedeutsamer Stummfilme ein.

Die diesjährigen UFA Filmnächte in Berlin finden mit freundlicher Unterstützung von ARTE, der Staatlichen Museen zu Berlin, der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stift ung, Maz & Movie und Gegenbauer Facility Management statt. Stroer, radio eins sowie das RBB Kulturradio sind Medienpartner.

Mehr unter www.ufa-filmnaechte.de , auf www.bertelsmann.de oder auf Twitter, Facebook und Instagram unter #UFAFilmnächte

Tickets für die UFA Filmnächte sind ab sofort zum Preis von 15,- Euro inkl. Vorverkaufsgebühr für den ersten und dritten Abend und 20,- Euro inkl. Vorverkaufsgebühr für den zweiten Abend erhältlich.

Online: www.ufa-filmnaechte.de oder www.ticketmaster.de

Telefonisch: 01806 999 0000 (0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz / max. 0,60 Euro/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz)