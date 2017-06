Neuer MBA-Studiengang an der FH Bielefeld

Der Masterstudiengang „General Management“ (MBA) startet im Wintersemester 2017/18.

Bielefeld. Die Fachhochschule (FH) Bielefeld informiert am 24. Juni und 13. Juli über den neuen berufsbegleitenden Masterstudiengang „General Management“.

Die Fachhochschule Bielefeld bietet ab dem kommenden Wintersemester in Bielefeld einen neuen weiterbildenden Masterstudiengang „General Management“ an. Der Studiengang schließt mit dem „Master of Business Administration, kurz MBA, ab und ist berufsbegleitend organisiert, das heißt, die Lehrveranstaltungen finden am Wochenende statt, in der Regel an Samstagen. Um einen Studienplatz zu bekommen, sind ein betriebswirtschaftlicher Bachelorabschluss sowie mindestens 18 Monate einschlägige Berufserfahrung nachzuweisen. Mehr über die Inhalte, Voraussetzungen und Kosten erfahren Interessierte in einer der Infoveranstaltungen am Samstag, 24. Juni 2017, ab 12.30 Uhr oder Donnerstag, 13. Juli 2017, ab 17:00 Uhr. Ort: FH Bielefeld, Interaktion 1, 33619 Bielefeld, Raum C 431.

Um Anmeldung bis jeweils einen Tag vor der Veranstaltung wird gebeten: verbundstudium@fh-bielefeld.de, Tel. 0521 / 106-5068.