Neuer Lehrgang „Geprüfte Personalfachkaufleute (IHK)“ startet

Bielefeld. Die für Weiterbildung zuständige Akademie der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) bietet ab Ende April 2018 in Paderborn einen neuen Lehrgang „Geprüfte Personalfachkaufleute (IHK)“ an. Detaillierte Informationen zu diesem kostenpflichtigen Lehrgang sowie finanziellen Fördermöglichkeiten erhalten Interessierte unter der Rufnummer 0521 554-105 oder per E-Mail: heike.sieckmann@ihk-akademie.de. „Geprüfte Personalfachkaufleute sind qualifiziert, verantwortliche Funktionen in der Personalwirtschaft eines Unternehmens, in der Personalberatung sowie bei Projekten der Personal- und Organisationsentwicklung wahrzunehmen“, erläutert Lehrgangsbetreuerin Heike Sieckmann.

Informationen zu anderen Bildungsträgern, die auf eine IHK-Abschlussprüfung vorbereiten, sind unter www.wis.ihk.de im Internet abrufbar.