Neuer Lebensmittelmarkt im Zentrum von Wewelsburg

Wewelsburg. „Das hat Wewelsburg gerade noch gefehlt“, schmunzelt ein sichtlich stolzer Eugen Hertel. Hertel und sein Team haben ganze Arbeit geleistet: Nach einer sechswöchigen Umbauphase hat in zentraler Lage Wewelsburgs ein Lebensmittel-Frischemarkt unter dem Label „Elli-Markt“ geöffnet.

Der Geschäftsmann, der die Geschäfte des neuen Marktes in Wewelsburg leitet, hat sich in Wewelsburg einen Traum erfüllt: Die Eröffnung seines eigenen Lebensmittel-Marktes. Und in Wewelsburg fühlt sich der Wahl-Briloner sichtlich wohl: „Wir sind richtig toll aufgenommen worden. Ortsvorsteher Eggebrecht, alle Wewelsburger sowie viele Kunden aus der Umgebung spiegeln uns täglich wieder, dass der Schritt in die Selbstständigkeit meiner Familie genau der Richtige war.“

Die Vielfalt der Produktpalette ist beachtlich – immerhin sind rund 40 % mehr Produkte im Angebot als im Vorgängermarkt an selbiger Stelle. Auch ist die Präsentation des Marktes völlig neu konzipiert und unter den hohen Qualitätsansprüchen Eugen Hertels umgesetzt worden. „Neben der Auswahl an Produkten sowie der perfekten Warenpräsentation haben wir enorm in die Infrastruktur des Gebäudes investiert: Energiesparende Technik und ein LED-Lichtkonzept sind dabei als Auswahl zu nennen.

Neben typischen Produkten eines Verbraucher-/ Frischemarktes schafft es Hertel, Einkaufen zum Wohlfühlfaktor zu gestalten: Frische Fleisch- und Wurstwaren, beliefert vom Fleischhandel Dohle aus Beelen und der Metzgerei Scharfenbaum aus Brilon-Madfeld, präsentieren sich neben eben nicht typischen Produkten aus der asiatischen und orientalischen Küche. Natürlich kommen auch BIO-Liebhaber bei der Vielfalt an Produkten auf Ihre Kosten. Das umfangreiche Weinprogramm ist ebenfalls ein Hingucker und rundet das große Angebot des täglichen Bedarfs auf der Bestandsfläche ab. „Uns steht heute tatsächlich nicht mehr Fläche zur Verfügung. Wir können durch gezielte Warenpräsentation dem Kunden in unserem Wewelsburger Frischemarkt somit enorm viel bieten.“ Zum Sortiment gehört weiterhin eine hauseigene Mehrweg-Getränkeabteilung.

Im Markt integriert ist die im Kreisgebiet bekannte Bäckerei „Goeken backen“, unter der Führung von Bäcker- und Konditormeister Benedikt Goeken.

Der „Elli-Markt Hertel“ gehört zur Lüning-Gruppe mit Sitz im ostwestfälischen Rietberg und wird von dieser beliefert. Gleichnamige Gruppe ist zu 49% der Edeka-Regionalgesellschaft „Minden-Hannover“ zugehörig. Dass die Region für die Lüning-Gruppe eine bedeutende Komponente ist, wird auch im Konzept „Von Herzen aus unserer Heimat“ deutlich. Im Sortiment der Elli-Märkte finden sich Produkte von mehr als 100 Herstellern aus der Region wieder, so auch im Markt von Eugen Hertel und Team.

Diese Konsequenz wird anerkannt und überregional entsprechend gewürdigt: Im Januar 2017 wurde Lüning mit dem deutschlandweiten Preis „Regionalstar“ ausgezeichnet.

Eugen Hertel verfügt über eine achtzehnjährige Berufserfahrung in der Lebensmittelbranche. Zum Team im Wewelsburg gehören 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Alleine fünf Mitarbeiterinnen des damaligen Marktes haben wir übernommen. Das lag mir besonders am Herzen“, schildert Hertel, der neben einigen Neueinstellungen sichtlich stolz auf sein Team ist. „Wir haben in der Phase des Umbaus viel leisten müssen. Dieses konnten wir ausschließlich gemeinsam anpacken und umsetzen.“

Bei aller Professionalität mag Eugen Hertel auch außergewöhnlich zu sein. So gründete Hertel beispielsweise im Sommer 2017 einen gemeinnützigen Boxclub in Brilon, den „Brothers Boxing Gym“. „Ich möchte damit einkommensschwachen Familien helfen“, sagt der sympathische Familienvater. Dass auf jedem Finger der linken Hand eine schwarze Versalie prangt, Tattoos, Tribals und Schriftzüge sich die Arme empor schlängeln, macht Hertel eigentlich nur noch interessanter.

Michael Kubat von der Wirtschaftsförderung der Stadt Büren und Eugen Hertel stehen bereits seit Mitte des Jahres in Kontakt. Bei Bedarf beratend, stand die Wirtschaftsförderung der Stadt Büren Hertel in dieser Zeit zur Seite. „Mit dem Konzept des Elli-Marktes dürfen sich die Kunden in und um Wewelsburg sehr freuen. Es wurde nicht nur eine Versorgungslücke geschlossen, sondern das Angebot zu Gunsten des Kunden erheblich erweitert“, freut sich auch Bürgermeister Burkhard Schwuchow und gratuliert zur Neueröffnung..

Als besonderen Service bietet Eugen Hertel und Team einen kostenlosen Lieferservice sowohl einen Hol und Bringservice an. Zu erreichen ist der Elli-Markt unter der Rufnummer 02955 749176. Geöffnet hat der Markt montags bis samstags von 6:00 – 21:00 Uhr. Adresse: Salzkottener Straße 27a, 33142 Büren-Wewelsburg.