Neuer Kongress- und Location-Guide für Bielefeld

Bielefeld. ist ein starker Kongress-Standort – jährlich werden hier durch Tagungsgäste Millionenumsätze generiert. Das Kongressbüro der Bielefeld Marketing GmbH engagiert sich für die bundesweite Positionierung am Tagungs- und Kongressmarkt. Auf dem Bielefelder Branchen-Netzwerktreffen „MeinEVENT“ stellte Bielefeld Marketing jetzt die überabeiteten Marketing-Maßnahmen für den Standort vor. Im neuen Kongress- und Location-Guide „Tagen in Bielefeld“ werden die Vorzüge der Stadt mit ihren vielfältigen Locations zum Tagen, zum Übernachten und für besondere Anlässe präsentiert. Neben der Erreichbarkeit, der Infrastruktur und den Service-Leistungen des Kongressbüros als zentralem Ansprechpartner werden auch unterschiedliche Rahmenprogramme vorgestellt. Zentrale Adresse für Ausrichter

Passend dazu präsentiert sich die Kongress-Stadt Bielefeld auch im Internet neu aufgestellt: Unter der zentralen Adresse www.tagen.bielefeld.de gibt es alle Informationen auf einen Blick. Durch den neuen Service können Ausrichter von Tagungen und Messen jetzt beispielsweise Bielefelder Veranstaltungsorte nach gewünschten Raumkapazitäten oder nach besonderen Ausstattungselementen durchsuchen. Das neue Angebot präsentierte das Kongressbüro bei der Veranstaltungsreihe „MeinEVENT“ in der Hechelei vor mehr als 100 Teilnehmern aus der Eventbranche aus Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe. Als Referent sprach Paolo Anania, CEO der Granpasso Digital Strategy GmbH aus Düsseldorf, über das Thema „Storytelling als Kern einer digitalen Strategie“. Netzwerk Bielefeld Convention

Seit 2015 lädt Bielefeld Marketing gemeinsam mit Partnern der Initiative „Bielefeld Convention“ regelmäßig zu Netzwerk-Treffen an wechselnden Veranstaltungsorten ein. Zu der 1997 gegründeten Standortinitiative gehören: Kongress- und Eventzentrum Stadthalle Bielefeld, Lenkwerk, Ravensberger Park, Ringlokschuppen, Hotel Bielefelder Hof, Golden Tulip Bielefeld City, Mercure Hotel Johannisberg, Légère Hotel Bielefeld, Gastico Catering, Bielefeld Marketing und Verkehrsverein Bielefeld. Ansprechpartner ist das Kongressbüro von Bielefeld Marketing, Tel. 0521 516099, E-Mail gabriela.lamm@bielefeld-marketing.de.