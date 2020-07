Neuer Glanz fürs historische Gesellschaftshaus

Festsaal des LWL-Klinikums Gütersloh soll sozio-kulturelles Veranstaltungszentrum werden

Münster/Gütersloh . Das unter Denkmalschutz stehende Festsaal-Gebäude des LWL-Klinikums Gütersloh soll als Veranstaltungsort wiederbelebt werden. Der Landschaftsausschuss des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) hat in seiner Sitzung am Freitag (26.6.) in Münster dem Plan zugestimmt, aus dem Gebäude ein sozio-kulturelles Veranstaltungszentrum zu machen und es an eine Betreibergesellschaft zu verpachten.

„Wir haben nach langer Planung ein gutes Konzept zur Belebung des Parkgeländes und vor allem für eine bessere Einbindung des LWL-Klinikums in die Stadtgesellschaft Güterslohs gefunden“, sagte LWL-Direktor Matthias Löb. Das ehemalige Festsaalgebäude biete beste Voraussetzungen alsTagungs- und Veranstaltungsort und für ein breitgefächertes sozial-kulturelles Angebot in der Region Ostwestfalen-Lippe. „Es wird in neuem Glanz erstrahlen“, so Löb.

Erster Schritt zur Wiederbelebung ist die Übernahme des Gebäudes durch die Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellscha ft (WLV). Die LWL-Tochtergesellschaft wird das Gebäude des LWL-Klinikums Gütersloh komplett sanieren, so dass das 1926 erbaute „Gesellschaftshaus“ wieder wie neu erstrahlen kann. Für die Sanierung des repräsentativen Gebäudes sind 2,86 Mio. Euro eingeplant worden. Der Baubeginn ist voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021.

Zugleich will die WLV ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren durchführen. Ziel ist es, interessierte Veranstaltungsagenturen oder Betreiber zu finden, die einen wirtschaftlichen Be-trieb als Veranstaltungshalle unter anderem für Kulturveranstaltungen, Events, Tagungen, Kongresse oder Empfänge sicherstellen sollen.