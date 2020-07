Neuer Dress für die Saison 2020/2021

Paderborn. In der Saison 2020/2021 werden die SCP07-Kicker bei Heimspielen in den Farben des Clubs auflaufen. Die blau-schwarzen Trikots sind dunkler gestaltet als in der vergangenen Spielzeit, sie vermitteln mit ihrem Design Dynamik und Kraft. Der Dress für die Auswärtspartien orientiert sich im stylischen Streifen-Design an den Farben des Paderborner Stadtwappens.

Im SCP07-Shop sind Vorbestellungen des Heim- und Auswärts-Kit mit Gratis-Flock möglich.

Das Video zu der Trikotpräsentation mit Sven Michel und Christian Strohdiek: SCP07-TV.