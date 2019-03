Neuer Auftritt für den Mädchentreff

Bielefelder Freizeit- und Bildungsangebot für Mädchen neue Website vor

Bielefeld. Der Bielefelder Mädchentreff präsentiert sich passend zum Weltfrauentag mit neuer Website. Zeitgemäßer, mit neuem Logo und neuen Funktionen soll der Internetauftritt auch zum Online-Spenden einladen.

Der Mädchentreff in der Alsenstraße besteht seit 33 Jahren und zählt zu den etablierten, sozialen Einrichtungen in Bielefeld. Er spricht mit seinen Freizeit- und Bildungsangeboten vor allem Mädchen und junge Frauen bis 22 Jahre an.

Damit diese in Zukunft alle Informationen, Aktionen und Veranstaltungen schneller abrufen können, wurde der Internetauftritt neu gestaltet und alle Inhalte überarbeitet. Auch Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern erhalten jetzt online mehr Hinweise zur pädagogischen Arbeit und zu den Zielen des Mädchentreffpunkts. Zusätzlichen frischen Wind bringt das neue Logo und lädt nicht nur online, sondern auch auf allen Materialien sowie an der frisch gestalteten Fensterfront der Alsenstraße ein, den Freizeittreff zu besuchen. Hier steht die Förderung der Stärken von Mädchen täglich im Mittelpunkt der Arbeit: und die kostet natürlich. „Bei wachsenden pädagogischen Aufgaben und knappen finanziellen Mitteln, laden wir über unsere Website jetzt auch zum Online-Spenden ein,“ so Regina Puffer vom Leitungsteam

Neu ist die Rubrik „Spendenportal Mädchentreff“. Hier stellt der Treff in Zukunft regelmäßig Projekte vor, sucht projektbezogen Paten. Interessierte Privatpersonen oder Unternehmen, die sich der Stadt und der Mädchenarbeit verbunden fühlen, können hier erfahren, wo gerade Unterstützung gesucht wird. Schon jetzt freut sich das Team der Alsenstraße auf viele Bielefelderinnen und Bielefelder, die sich online informieren wollen und die neue, unkomplizierte Spendenfunktion nutzen.

Weitere Informationen www.maedchentreff-bielefeld.de