Neuer Allgemeinmediziner in Büren begrüßt

Die Stadt Büren kann sich über einen neuen Hausarzt freuen. Dr. Viktor Nelde hat nach über 27 Jahren in den Räumen des Dr. Jürgen Haase in der Burgstraße 12A seine Praxis eröffnet.

Büren. „Durch die Neueröffnung der Praxis wird Büren als Gesundheitsstandort weiter gestärkt. Es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, Ärzte zu motivieren, sich in ländlichen Strukturen niederzulassen. Daher freut es mich umso mehr, dass wir in Büren einen weiteren Allgemeinmediziner zu den Fachärzte zählen können“, schildert Bürgermeister Burkhard Schwuchow und freut sich, Viktor Nelde in Büren begrüßen zu können.

Der engagierte Arzt lebt seit dem Jahr 2000 in Deutschland und war zunächst sechs Jahre im Klinikum Idar-Oberstein bei der Unfallchirurgie und in der Inneren Medizin tätig. Im Jahr 2006 erhielt er die deutsche Approbation und arbeitete danach seit über 11 Jahren als Assistenzarzt unter anderem im St. Marienhospital in Marsberg. Seit 2008 ist er zudem als Notarzt nebenberuflich tätig und seit 2015 als Notarzt bei Notarztträgerverein Büren e.V.

Im Jahr 2018 legte Viktor Nelde die Facharztprüfung für Allgemeinmedizin ab, mit der er jetzt seine erste Praxis eröffnet und den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. „Ich freue mich, dass ich meine Praxis an einen so engagierten jungen Kollegen übergeben kann“ sagt Jürgen Haase. “Viele Patienten kennen unsere Praxis schon seit Jahrzehnten und bereits schon in der vierten Generationen. Wir freuen uns über ein tolles Miteinander in Büren und ich sage Danke für die vielen Jahre hier.“

Als niedergelassene Hausarztpraxis bieten die Räume neben der zentralen Lage einen barrierefreien Zugang mit zwei Eingängen und einem Aufzug. Außerdem bietet das Praxisteam seit Jahren eine offene Sprechstunde ohne Terminvergabe an. „Dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist nun meine nächste große Herausforderung. Der Standort Büren hat eine sehr gute Infrastruktur und unsere Praxis kommt mit unserem Gesundheitskonzept zur den Patienten.“

BU: Freuen sich auf die bevorstehende Eröffnung der Praxis für Allgemeinmedizin in der Burgstrasse 12A: v.l. Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Dr. Jürgen Haase, Dr. Viktor Nelde sowie Marion Altemeier von der Stadt Büren © Stadt Büren