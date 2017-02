Neue WM-Chance für Marco Huck: WBC-Titelkampf gegen ungeschlagenen Letten Briedis

Dortmund. K.o.-König Marco Huck meldet sich zurück in der Weltspitze! Am 1. April kämpft der IBO- Weltmeister im Cruisewrgewicht in einem Vereinigungskampf um den Gürtel des World Boxing Council (WBC). Gegner ist der bisher ungeschlagene Mairis Briedis aus der lettischen Hauptstadt Riga.

Austragungsort des Kampfes ist die Dortmunder Westfalenhalle – historischer Grund, an dem schon oft Boxgeschichte geschrieben wurde. Bis zu 12.000 Zuschauer erwartet Kenan Hukic, CEO der Huck Sports Promotion, an diesem Kampfabend. „Ich bin überzeugt, dass Marco einen spektakulären Kampf zeigen wird und die Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen!“

RTL überträgt den WM-Kampf live.

Möglich wurde diese Titelvereinigung, weil der aktuelle WBC-Champion Tony Bellew aus England ins Schwergewicht gewechselt ist und am 4. März in London gegen seinen Landsmann David Haye antreten wird. Weil er damit seiner Verpflichtung zur Titelverteidigung im Cruisergewicht nicht nachkommen kann, setzte die WBC einen Titelkampf zwischen dem Weltranglistenersten Briedis und dem Zweitplatzierten Huck an. Der Sieger wird, wie auch Bellew, als Weltmeister geführt – verbunden mit der Verpflichtung, dass die beiden Weltmeister sofort gegeneinander antreten müssen. Sollte sich Bellew entscheiden, im Schwergewicht zu verbleiben oder aber den Kampf gegen den Sieger Huck-Briedis nicht anzunehmen, wird der Sieger des Kampfes in Dortmund als alleiniger Weltmeister geführt.

Marco Huck (32) ging aus 44 Profikämpfen 40 Mal als Sieger hervor (27 K.o., 3 Niederlagen, 1 Unentschieden). Zuletzt verteidigte er am 19. November des letzten Jahres seinen Titel der International Boxing Organization (IBO) durch einen einstimmigen Punktsieg gegen den Ukrainer Dmytro Kutscher – obwohl er sich in der 4. Runde einen Bruch des Mittelhandknochens der rechten Hand zugezogen hatte. „Der Bruch ist gut verheilt“, freut sich der Champion aus Berlin. „Seit Januar bin ich schon wieder im Aufbautraining und konzentriere mich voll auf die Vorbereitung.“

Huck nimmt den Kampf gegen den ungeschlagenen Letten ernst – und das nicht nur wegen der Schlagstärke seines Gegners. Der erfahrene Profi weiß, dass er am 1. April in Dortmund Großes vollbringen kann. „Ich bin jetzt seit 12 Jahren Profi und warte schon lange auf die Gelegenheit, einen Vereinigungskampf zu bekommen“, so Huck. „Ich freue mich riesig, dass es nun endlich klappt und dass ich sogar um den Titel des renommierten WBC kämpfen kann, in dem auch mein großes Vorbild Muhammad Ali Weltmeister war. Das ist etwas ganz Großes für mich. Mairis Briedis ist bis heute ungeschlagen und gilt als sehr unangenehmer