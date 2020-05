Neue Wege fÃ¼r die Beschaffung von Schutzmaterial

Kreis Lippe. Der Senioreninformationsdienst (SinfoL) des Kreises Lippe startet in Oerlinghausen. Landrat Dr. Axel Lehmann und Bürgermeister Dirk Becker unterschrieben nun den Kooperationsvertrag. „Wir haben uns mit SinfoL vorgenommen, dass wir niemanden allein lassen, auch nicht im Alter! Es ist eine positive Entwicklung, dass mit Oerlinghausen bereits die siebte Kommune im Kreis das Angebot vor Ort umsetzt“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann.

In Oerlinghausen haben sich die AWO, das DRK sowie die Agenda 21 mit der Stadt und dem Kreis Lippe zusammen gefunden, um das Projekt zu realisieren. Die Umsetzung orientiert sich an einem kombinierten Ansatz: Bürgerschaftliches Engagement mit professioneller Begleitung. Durch das Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter wird es möglich sein, Senioren Zuhause aufzusuchen und ihnen vorhandene Angebote in der Stadt wie auch im gesamten Kreis Lippe vorzustellen. Zudem wird SinfoL eng mit dem geplanten Gesundheitszentrum in Oerlinghausen zusammenarbeiten. „Wir wollen sicherstellen, dass ältere Bewohner auch mit zunehmendem Alter in ihrem vertrauten Umfeld verbleiben können. Oerlinghausen hat entsprechende Angebote, die dies ermöglichen. Durch SinfoL können die Informationen individuell an die Personen kommuniziert werden, die sie benötigen“, so Becker.

Einschränkungen durch Corona