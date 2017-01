Neue Wanderbroschüre stellt „Lieblingstouren“ im Kulturland Kreis Höxter vor

Kreis Höxter. Manche guten Vorsätze für das neue Jahr 2017 können schnell in die Tat umgesetzt werden. Dazu gehören auch ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft – Anregungen hierfür gibt die neue Wanderbroschüre „Lieblingstouren …im Kulturland Kreis Höxter“.

Insgesamt 20 Touren mit einer Länge zwischen 2,5 und 32 Kilometern werden auf 48 Seiten vorgestellt. Das Besondere: jede Tour erhält durch einen Botschafter ihr ganz persönliches Gesicht. „Unsere Botschafter stehen für die Wanderregion Kulturland Kreis Höxter und können andere Menschen für ihre Tour und unsere Gegend begeistern“, so Katja Krajewski, Tourismusreferentin bei der GfW im Kreis Höxter mbH.

Da wird geschwärmt vom Sonnenuntergang an der Hovekapelle, von der Farbenpracht der Wiesen am Rabensberg und der Blütenteppiche im Buchenwald. Von der Eisvogelbeobachtung an der Emmer, vom Indian Summer an der Weser und dem Winter-Spaziergang zum Desenberg. „Es sind die schönen Rastplätze und Aussichtspunkte, die unsere Botschafter ganz besonders ins Schwärmen bringen“, so Katja Krajewski. „Egal ob der Blick hinunter ins Tal der Diemel oder der Weser, auf Brakel oder Haarbrück fällt – diese Ruhepunkte sind die Belohnung für die manchmal auch etwas anstrengenderen Anstiege“.

Wer seine guten Vorsätze jetzt gleich in die Tat umsetzen möchte, kann die Wanderbroschüre bei der GfW im Kreis Höxter kostenlos bestellen. Jeder Tourenvorschlag enthält neben den Angaben zur Länge und zum Höhenprofil der Route auch viele wertvolle Tipps zu den Einkehrmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten entlang des Weges.