Neue touristische Broschüren in der Touristinfo

Braunschweig. Für Städtereisende bietet die Braunschweig Stadtmarketing GmbH vielfältiges Informationsmaterial für einen gelungenen Aufenthalt in der Löwenstadt. Im neuen Design bieten der Reiseplaner, die Stadtführungsbroschüre und der Stadtplan Informationen zu Reise- und Freizeitangeboten, Stadtführungen und Veranstaltungen. Die Broschüren sind ab sofort in der Touristinfo erhältlich oder online herunterzuladen.

Wo befindet sich das älteste Fachwerkhaus Braunschweigs, wann haben die Museen geöffnet und welche Übernachtungsmöglichkeiten habe ich in der Löwenstadt? Die neuen touristischen Broschüren geben Auskunft darüber: So erfahren Gäste darin etwas über das abwechslungsreiche Stadtführungsangebot, Freizeitmöglichkeiten oder die Kultur- und Gastronomieszene. „Auch für Braunschweigerinnen und Braunschweiger finden sich in den Broschüren noch lohnenswerte Informationen. Mithilfe des Informationsmaterials profilieren wir Braunschweig zudem als attraktives Tourismusziel in der Außenwahrnehmung“, sagt Nina Bierwirth, Bereichsleiterin beim Stadtmarketing.

Der zweisprachige Reiseplaner „Gute Reise! Braunschweig 2019“ unterstützt auf 57 Seiten mit wertvollen Tipps beim Ausflug in die Löwenstadt: Die Broschüre ist gefüllt mit Wissenswertem zur Geschichte Braunschweigs, Veranstaltungshöhepunkten, individuellen Programmen und attraktiven Reise- und Übernachtungsangeboten in der Löwenstadt.

Zahlreiche Ideen für Aktivitäten in der bevorstehenden warmen Jahreszeit liefert die aktuelle Stadtführungsbroschüre. Dabei sind die Angebote zur Erkundung der Stadt so vielfältig wie die Löwenstadt selbst: Die 41 Stadtrundgänge und Touren bieten Einheimischen und Gästen unterschiedliche Anlässe, die Löwenstadt zu Fuß, auf dem Wasser, auf zwei Rädern oder im beliebten Büssing-Oldtimerbus zu erkunden. Mit dem Stadtplan behalten Besucherinnen und Besucher den Überblick: Der Innenstadtplan mit Straßenverzeichnis versammelt die markantesten Sehenswürdigkeiten verschiedenster Stadtviertel. Kurze Erklärungstexte zu den wichtigsten Punkten der Löwenstadt sorgen für zusätzliche Informationen.