Neue Taxen-Tarife ab 1. Juli

Bielefeld (bi). Zum 1. Juli werden die Preise für Taxifahrten in Bielefeld angehoben. Grundlage für die neuen Beförderungspreise ist ein Ratsbeschluss vom 4. Mai. Darauf weist das Amt für Verkehr hin. Der Grundpreis an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 6 bis 22 Uhr bleibt bei 6,10 Euro, in der übrigen Zeit bei 6,40 Euro. Er beinhaltet pro Fahrt eine Fahrstrecke von 1,5 Kilometer. Bei Überschreiten der 1,5 Kilometer sieht der neue Tarif ab 1. Juli eine Erhöhung des Fahrpreises um 10 Cent je Kilometer auf 2 Euro (montags bis samstags zwischen 6 und 22 Uhr) oder 2,10 Euro (in der übrigen Zeit) vor. Neu ist auch, dass für die bargeldlose Zahlung mit Kreditkarte oder girocard ein Zuschlag von 1,50 Euro berechnet wird.