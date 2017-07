Neue STAR TREK-ACHTERBAHN im Movie Park eröffnet

Bottrop-Kirschhellen. Mit einer weltweit einmaligen Attraktion lockt der Movie Park Germany in Bottrop Besucher an: Die Achterbahn „Star Trek: Operation Enterprise“ hat eröffnet. Der Triple-Launch-Coaster ist der Höhepunkt eines neu geschaffenen, über 1000 Quadratmeter großen Themenbereichs „Federation Plaza“.

Auf dem Weg zur Achterbahn gelangen Besucher so an verschiedene Stationen, wie Holodecks, zwei Transporter-Räume und die originalgetreue U.S.S. Enterprise-Kommando-Brücke aus der „The Next Generation“ Reihe. Raum für Raum tauchen Gäste ein in eine Geschichte, werden im Laufe der Attraktion zu Starfleet Kadetten ausgebildet und stehen schon bald vor ihrer ersten Mission.

Als einziger Freizeitpark weltweit besitzt der Movie Park die offizielle Star Trek Lizenz für eine Achterbahn, die nun nach rund zwei Jahren Planungs- und Bauzeit fertig ist. Zuvor hatte der Park zahlreiche Markt- und Zielgruppenanalysen sowie Besucherumfragen durchgeführt. Ergebnis: Eine neue Thrill-Attraktion sollte es sein und mit einer für den Park typischen Filmlizenz.

Internet: www.operation-enterprise.de