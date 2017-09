Die neue Saisonkarte 2018 für den Zoo Safaripark ist bereits in diesem Jahr gültig:

Saisonkarte 2018: supergünstig und ab sofort nutzbar

Stukenbrock. Der Zoo Safaripark hat zum Herbst ein neues Angebot für seine Besucher: Wer jetzt seine Saisonkarte für 2018 online kauft, spart nicht nur bares Geld. Das Ticket gilt schon jetzt als Eintrittskarte – an jedem Tag der Saison 2017, auch an „Halloween“. Damit kann bis zum Ende dieser Sasion der Freizeitpark in Ostwestfalen so oft besucht werden, wie der Karteninhaber es möchte – und im nächsten Jahr natürlich auch!

Erwachsene zahlen nur 70 Euro statt 90 und Kinder (4-14 Jahre) nur 60 statt 75 Euro pro Person. Dieses Angebot gilt nur bis 31. Oktober 2017 und ist nur im Safaripark Onlineshop erhältlich. Alle verfügbaren Öffnungstage der Saison 2017 und 2018 findet man ebenfalls im Web: https://www.safaripark.de/oeffnungszeiten.

Den Zoo Safaripark besuchen, so oft man will: Fahrspaß, Safari, Zoo und Shows – das gesamte Angebot des Parks ist inklusive.

Die Saisonkarten gibt es hier: https://www.safaripark.de/saisonkarten-2018