Neue Regierungspräsidentin zu Besuch in Paderborn

Paderborn. Um sich mit Bürgermeister Michael Dreier zu aktuellen Themen auszutauschen, besuchte die neue Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Detmold, Judith Pirscher, jetzt die Stadt Paderborn. Für Pirscher war es ihr Antrittsbesuch, der sich bedingt durch die Corona Pandemie etwas nach hinten verschoben hatte, denn bereits seit Ende 2019 hat sie das Amt der Regierungspräsidentin inne.

Im Fokus des Gespräches zwischen der Regierungspräsidentin und dem Bürgermeister stand unter anderem das Thema Digitalisierung, wobei der Schwerpunkt auf der Digitalen Modellregion sowie der Lernstatt Paderborn lag. Die Universitätsstadt Paderborn mit dem aktuellen Stand zum Förderprojekt „Akzelerator.OWL“, einem Bauvorhaben, das mit rund 16 Millionen Euro Förderung auf dem Gelände der ehemaligen Barker Barracks an der Driburger Straße die neue Heimat für die Start-up-Szene werden soll, stellte einen weiteren Schwerpunkt dar. Erst Anfang Juli dieses Jahres ließ NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart den offiziellen Förderbescheid durch Regierungspräsidentin Judith Pirscher übergeben. Aber auch über die Entwicklung der Wohn- und Gewerbeflächen am Beispiel der Konversion der ehemaligen Kasernenflächen in Paderborn tauschten Pirscher und Dreier sich aus sowie über die aktuellen Auswirkungen der Corona Pandemie für Bevölkerung und Wirtschaft.

Seit dem 2. Dezember 2019 ist die 52-jährige Judith Pirscher die neue Regierungspräsidentin und damit Nachfolgerin von Marianne Thomann-Stahl. Die Volljuristin Pirscher möchte in ihrem Amt besonders die Digitalisierung auf dem Land voranbringen und Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft weiter stärken. Vor ihrer Wahl zur Regierungspräsidentin war sie zuletzt im Verfassungsschutz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster tätig.