Neue Räume, neue Ausstellungen, neuer Plan

Lichtenau-Dalheim. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) soll für die weitere Entwicklung seines LWL-Landesmuseums für Klosterkultur in Lichtenau-Dalheim (Kreis Paderborn) mehr Geld in die Hand nehmen, um den Erfolg des Museums zu sichern.

Brand- und Arbeitsschutz sowie die Fluchtwege müssen in einem Gebäude des ehemaligen Klosters Dalheim, der Prälatur, für knapp drei Millionen Euro verbessert werden. Seinen jährlichen Zuschuss an die Klosterstiftung soll der LWL wegen drohender schlechterer Zinserträge und wegen steigender Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen von 500.000 auf 690.000 Euro erhöhen. Das haben die Abgeordneten im LWL-Kulturausschuss am Mittwoch (21.6.) in Dalheim beraten. Entschieden wird darüber am 14. Juli im Landschaftsausschuss.

Das Museum sei durch seine attraktiven Sonderausstellungen erfolgreich – mit voraussichtlich 90.000 Besuchern in diesem Jahr. „Das führt aber nicht nachhaltig zu einer dauerhaften Entlastung des Haushalts, weil die Mehrerträge nicht ausreichen, um das strukturelle Defizit auszugleichen. Dalheim ist an seiner Leistungsgrenze“, so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger vor dem Ausschuss. Insbesondere die Tarifsteigerungen bei den Personalkosten seien über Jahre aufgelaufen.

Neuer Museumsentwicklungsplan

Ein neuer Museumsentwicklungsplan sieht unter anderem den Ausbau der wissenschaftlichen Kompetenz mit einem neuen „Kompetenzzentrum für Klosterkultur“ vor. Kloster Dalheim soll damit zur Koordinierungsstelle eines Netzwerkes der „Klosterlandschaft Westfalen“ werden.

Die Dauerausstellung sei weiter die Grundlage des Museums und zeige die „bis heute gültigen Werte klösterlichen Lebens wie Maßhalten, Kontemplation und Arbeit und sucht dabei immer die Verbindung zum heutigen Menschen“. Große Sonderausstellungen sollen gesellschaftlich relevante Fragestellungen in den Blick nehmen. Geplant sind für 2019 die Ausstellung „Verschwörungstheorien“, 2021 „Latein – die Sprache Europas“ und 2023 „Klöster des Ostens“.

Neue Veranstaltungsformate sollen weitere Zielgruppen an die Arbeit des LWL-Landesmuseums für Klosterkultur binden, Reisegruppen, Familien sowie Kinder und Jugendliche sollen noch stärker bei den Angeboten berücksichtigt werden. 2017 führt das Museum das neue Festival „Sommernachtslieder“ ein, das 2016 als erfolgreiche Pilotveranstaltung gestartet war. Perspektivisch sollen bei dem Familien-Literaturfestival „Bücher gegen die Kälte“ (Arbeitstitel) renommierte Schauspieler neue Kinderbücher und Klassiker für die ganze Familie lesen. Auftakt für diese neue Reihe bildet der „Tag des Lichts“ rund um Mariä Lichtmess am 2. Februar 2018.

Herrichtung der Prälatur

Die bauliche Ertüchtigung der Prälatur sei kein Um- und Ausbau für eine museale Nutzung, heißt es in der entsprechenden Vorlage. Die Maßnahme konzentriere sich auf die Erhaltung des Denkmals sowie auf die Fluchtwege- und Arbeitsplatzproblematik. Außerdem werden Räume für die Verwaltung sowie als Lager- und Archivfläche hergerichtet: „Im Erdgeschoss lassen sich eine Künstler- bzw. Musikergarderobe (z.B. für den Dalheimer Sommer), Hausmeisterbüros, Toiletten und ein Medienraum als Lagerstätte für Verkaufspublikationen resp. -medien schaffen. Das erste Obergeschoss ist als Büroebene für das wissenschaftliche Personal des Museums vorzusehen. Hier sind Besprechungsräume, Büros zu schaffen.“

„Dringend notwendig ist ein Depot für Ausstellungsvitrinen, welches in der Nähe der Ausstellungsräume seinen Platz finden sollte. Ebenfalls in der ersten Etage sollten ein Personalaufenthaltsraum (Sozialraum) sowie Toiletten verortet werden. In das bisher lediglich als Verbindungsweg zwischen Verwaltung und Prälatur genutzte Dachgeschoss lässt sich ein sicherheitstechnischen Anforderungen genügendes Aktenarchiv einrichten, dessen das Museum dringend bedarf. In der ehemaligen Gesindeküche sind die Räume der Museumspädagogik aufzuwerten“, so die Vorlage.