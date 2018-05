Neue Räume für das FH-Erfolgsmodell in Gütersloh

Gütersloh. FH Bielefeld mietet von der Gleis 13 Haus III GmbH Gebäude mit 2.000Quadratmetern Nutzfläche an.

Gütersloh. Fortsetzung des FH-Erfolgsmodells in Gütersloh: DieFachhochschule Bielefeld mietet zum Wintersemester weitereRäumlichkeiten in Gütersloh an. Der Mietvertrag mit der Gleis 13 HausIII GmbH wurde unterschrieben und rund 2.000 Quadratmeter Fläche aufvier Etagen für Büro-, Seminar- und Schulungsräume werden ab dem 1.September im Haus III, Langer Weg 9, zur Verfügung stehen.

FH-Präsidentin Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk: „Mit dem zweitenGebäudekomplex in Gütersloh in Ergänzung zum Standort Flöttmann ander Schulstraße schaffen wir gute Voraussetzung für den Ausbau unseresStudienorts in Lehre und Forschung. Das neue Gebäude wird sowohl unseren

Studierenden als auch unseren Professorinnen, Professoren,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern optimale Aufenthaltsqualität

bieten.“

Vorlesung am ehemaligen Güterbahnhof Gleis 13, der ehemalige Gütersloher Güterbahnhof, ist mittlerweile alsstädtebauliches Leuchtturmprojekt in der ganzen Region bekannt.

Güterhalle, Büros und Zollamt sind verschwunden. Die beidenEigentümer und Investoren der Gleis 13 GmbH, die HagedornUnternehmensgruppe aus Gütersloh und die Borchard Group aus Bielefeld,

haben das Gelände innerhalb kürzester Zeit in ein eindrucksvollesQuartier verwandelt. „Innovative Architektur und Gestaltungunterstreichen den einzigartigen Charakter dieses Projekts“, so Thomas

Hagedorn, geschäftsführender Gesellschafter der HagedornUnternehmensgruppe. „Hier sind vor allem die Überhangbauten zu nennensowie die Gewebefassaden, die mit Lichtreflexen reagieren und nachts füroptische Highlights sorgen.“

„Insgesamt entstehen hier 20.000 Quadratmeter Fläche, die durch einenmodernen Mix aus Dienstleistern und Bildungsträgern mit Leben gefülltwerden“, erläutert Christoph Borchard von der Borchard Group. „Esfreut uns sehr, dass wir neben FitX, Scanfabrik, Regio IT und der Agentur für Arbeit auch die FH Bielefeld als Mieter gewinnen

konnten.“

Güterslohs Bürgermeister Henning Schulz zeigt sich gleichfalls erfreutüber den Abschluss des Mietvertrags: „Wir begrüßen das entschlosseneVorgehen der Fachhochschule Bielefeld zur Verstetigung und zum Ausbaudes Studienortes Gütersloh sehr. Die Erweiterung der Präsenz am Standort‚Gleis 13‘ ist dafür ein willkommenes, sichtbares Zeichen!“

Stadt, Kreis, Unternehmen und FH Bielefeld arbeitenim Schulterschluss Die rund 1.000 Quadratmeter Nutzfläche im Gebäude der Firma Flöttmannin der Schulstraße reichten nicht aus für den wachsenden Bedarf der FH Bielefeld, die in Gütersloh mittlerweile acht Studiengänge anbietet.Schramm-Wölk: „Wir sind sehr froh, dass man in Gütersloh immer für die FH Bielefeld mitdenkt und es gelungen ist, einen weiteren Standort inrund einem Kilometer Entfernung zum Gebäude der Firma Flöttmann

anzumieten.“

Die Erfolgsgeschichte des Studienortes Gütersloh ist einzigartig.Stadt, Kreis, Unternehmen und die Fachhochschule Bielefeld arbeiteten im Schulterschluss von Beginn an in enger Abstimmung und großer Offenheit an innovativen Lösungen, um den Herausforderungen der Digitalisierung,

des demografischen Wandels und der Globalisierung zu begegnen. Das Ausbaukonzept steht. „Wir setzen auch in Zukunft auf die enge Kooperation mit der Stadt, dem Kreis und den Unternehmen und engagieren uns für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes, denn wir wollen mit englischsprachigen praxisintegrierten Studiengängen die besten Köpfe aus aller Welt nach Gütersloh locken“, so Schramm-Wölk.

Die Zukunft kann kommen Derzeit können sich Studieninteressierte in Gütersloh in die praxisintegrierten Bachelor-Studiengänge „Wirtschaftsingenieurwesen“,„Mechatronik/Automatisierung“, „Digitale Logistik“, „Digitale Technologien“ und „Product-Service Engineering“ einschreiben sowie in die beiden berufsbegleitenden Master-Studiengänge

„Wirtschaftsingenieurwesen“ und „Angewandte Automatisierung“ undden ebenfalls berufsbegleitenden Bachelor „Betriebswirtschaft“.

Dekan Prof. Dr. Lothar Budde vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik, der für Lehre und Forschung in Gütersloh zuständig ist, hält fest: „Es bewegt sich viel in Gütersloh. Die Einrichtung neuer Studiengänge, die erfolgreiche Einwerbung von Forschungsgeldern für unser Center for Applied Data Science, jetzt die Anmietung neuer Gebäudeflächen. Das stimmt uns froh. Das spornt an.“ Ziel bleibe, so Präsidentin Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk, „Gütersloh als Standort zu etablieren und die Umsetzung des Gesamtkonzeptes zu erreichen.“