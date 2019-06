Neue Radtour auf dem Wassererlebnispfad der Dalke

Die wunderschöne Bachlandschaft, die als grünes Band Innenstadt und Außenbezirke verbindet, ist eine wahre Naturidylle. An zahlreichen Punkten auf dem Pfad informieren Stelen über das Naturschutzgebiet, die Renaturierung des Baches und seine Nutzung im Lauf der Geschichte.

Die geführte Radtour kann ab sofort über Gütersloh Marketing gebucht werden. Ein Stadtführer begleitet die Gruppe auf dem Wassererlebnispfad und bereichert die etwa dreistündige Fahrt durch spannendes Hintergrundwissen. Start ist an der Strangmühle. Von dort aus leitet der Stadtführer die Teilnehmer entlang der Dalke Richtung Gütersloher Innenstadt. Weitere Stationen des Wassererlebnispfades sind der Stadtpark, die Weberei und die idyllischen Renaturierungen des Bachlaufs. Auf der Tour erfärt die Gruppe viel Wissenswertes über den Pfad und die Bedeutung von Dalke, Lutter und Wapel für Gütersloh. Die Tour endet am Zusammenfluss von Dalke und Wapel. Hier lädt die Neue Mühle im Anschluss zur Einkehr auf eigene Kosten ein. Geplante Termine: 27. Juli/ 17. August/ 21. September. Die Radtour ist auch für private Gruppen buchbar. Die Broschüre zum Wassererlebnispfad sowie Karten für die Tour erhalten Interessierte im ServiceCenter der gtm, Berliner Str. 63. Der Preis beträgt 8,50 Euro/Person (erm. 6,50 Euro/Person). Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-18 Uhr, Mi & Sa 10-14 Uhr. Das Tragen eines Helmes wird empfohlen.