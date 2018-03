Neue Pizzeria in Wewelsburg gut angelaufen

Die neue Pizzeria „La Pizza“ in Büren-Wewelsburg ist gut angelaufen

Wewelsburg. Seit Anfang Dezember betreibt Familie Al das Lokal in dem Burgdorf und hat sich in der Dorfgemeinschaft, als auch in den Nachbarorten, bereits etabliert. Auch Wandergruppen zählen nicht selten zu ihren Gästen. Neben Pizza und Pasta bietet die Familie ebenfalls Schnitzel, Döner, Salate sowie verschiedene Snacks an. Ali und Gänül Al stammen aus Bad Bergzabern und haben dort vor rund 30 Jahren die Ausbildung zum Koch beziehungsweise zur Köchin absolviert. Nachdem die beiden zunächst eine Pizzeria in Paderborn geleitet haben, hat es sie nun nach Wewelsburg gezogen.

„Schon früher haben wir in dem Lokal meiner Eltern mitgeholfen. Wir sind in der Gastronomie zu Hause und freuen uns, dass auch unsere Kinder Mücahit und Fatma am Betrieb unserer Pizzeria Freude haben und uns tatkräftig unterstützen“, schildert Ali Al.

Durch den externen Lieferservice der Als haben sie sich ein zweites Standbein aufgebaut. „Wir beliefern viele Großveranstaltungen in Paderborn oder Bielefeld“, schildert Ali Al. Hier biete er auch ganz individuelle Gerichte wie zum Beispiel traditionelle anatolische oder türkische Spezialitäten an, führt er weiter aus.

Geöffnet hat die Pizzeria in der Lange Straße 2 dienstags bis freitags von 11:00 bis 14:30 Uhr sowie von 17:00 bis 22:00 Uhr, samstags von 12:00 bis 23:00 Uhr und sonntags von 12:00 bis 22:00 Uhr. In Wewelsburg, Ahden und Haaren wird zudem ein Lieferservice angeboten.