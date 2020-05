Neue Onlinedatenbank IHK ecoFinder

Betriebe der Umwelt- und Energiebranche können Leistungsprofil darstellen

OWL Mit ihrem ecoFinder bietet die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) gemeinsam im bundesweiten IHK-Verbund für Unternehmen der Umwelt- und Energiebranche eine neue Internetplattform zur Darstellung ihres Leistungsprofils an. Das Portal ist eine Weiterentwicklung der IHK-Umwelt- und Energiedatenbank UMFIS und führt deren Service unter der Adresse www.ihk-ecofinder.de in einer moderneren und nutzerfreundlicheren Form fort.

„Die Datenbank bietet einen bundesweiten Überblick über Dienstleistungsunternehmen, Berater, Hersteller und Händler in der Umwelt- und Energiebranche, die ihren Service dort kostenlos einstellen können“, erläutert der stellvertretende IHK-Geschäftsführer Ulrich Tepper. Zudem können sich dort seinen Worten nach Betriebe präsentieren, die Produkte oder Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Abfallverwertung und –entsorgung anbieten sowie im Bereich der Energie- und Ressourceneffizienz beziehungsweise erneuerbare Energien, im Umwelt- und Energiemanagement oder in der Umwelt- und Energietechnik.

Der IHK ecoFinder sei sowohl mit Smartphones und Tablets als auch vom PC aus nutzbar. Tepper: „Eingetragene Unternehmen profitieren von einer komfortablen Datenpflege und von den Werbemaßnahmen, mit denen die IHKs das Onlineportal bekannt machen.“ Darüber hinaus diene die Plattform der direkten Kontaktanbahnung mit potenziellen Kunden und Partnern im In- und Ausland.

Unternehmen könnten ihre Daten dank eines eigenen Benutzerzugangs selbst online erfassen und pflegen – von der Eingabe der allgemeinen Unternehmensangaben samt Firmenlogo bis hin zur detaillierten Erfassung des eigenen Leistungsprofils. „Zusätzlich werden die Eintragungen durch die jeweils regional verantwortliche IHK qualitätsgesichert“, erläutert der stellvertretende Geschäftsführer.

Ansprechpartner in Sachen IHK ecoFinder bei der IHK Ostwestfalen ist neben Ulrich Tepper (Tel.: 0521 554-107, E-Mail: u.tepper(at)ostwestfalen.ihk.de) auch Manuela Hütker (Tel.: 0521 554-102, E-Mail: m.huetker(at)ostwestfalen.ihk.de).