NRW/OWL. Schlösser, Flüsse und malerische Fachwerkorte: Eine neue Fahrradkarte gibt einen Überblick über das fast 30.000 Kilometer lange Radnetz in NRW. Unter der

Überschrift „Fahr Rad in NRW“ listet sie außerdem ausgewählte Sehenswürdigkeiten am Wegesrand auf und stellt 37 Themenrouten vor, darunter etwa RuhrtalRadweg, Mühlenroute und die Fietsallee am Nordkanal. Die Faltkarte, die auf Deutsch und Niederländisch erhältlich ist, kann ab sofort Online beim Tourismus NRW bestellt werden.

www.dein-nrw.de/prospekte