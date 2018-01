Neue NachtLinie 13 fährt nach Leopoldshöhe

N13 wird eingestellt

In der Nacht von Freitag, 5. Januar auf Samstag, 6. Januar verkehrt die bisherige Nachtbuslinie N13 erstmals als Nacht-Linie 13 auf einem veränderten Fahrweg zwischen Heepen und Leopoldshöhe. Die Linie wird fortan nicht mehr von mo-Biel, sondern von der BVO im Auftrag der KVG Lippe mbH betrieben. Fahrgäste, die aus der Bielefelder Innenstadt kommend weiter in Richtung Leopoldshöhe fahren wollen, steigen an der Haltestelle „Alter Postweg“ von der Nachtbuslinie N4 zur NachtLinie 13 um.

Die Vorabendfahrten der N13 unter der Woche werden mangels Nachfrage eingestellt. Die Gemeinde Leopoldshöhe sichert gemeinsam mit der KVG Lippe mbH den Nachtbusverkehr zwischen Bielefeld und Leopoldshöhe. Das Fahrtenangebot bleibt dabei am Wochenende in vollem Umfang erhalten, lediglich der Umstieg in Heepen ist neu. Dafür wird nun auch Bexterhagen in den Linienweg der NachtLinie 13 mit einbezogen und die Abendfahrten auf der Linie 351 ausgeweitet. Es gelten weiter die bisherigen tariflichen Regelungen im Nachtbussystem Bielefeld – für die Fahrgäste ändert sich in dieser Hinsicht also nichts. Mit dem Pendel-Leo kommen Fahrgäste außerdem wochentags abends direkt zum Bielefelder Hauptbahnhof und zurück.